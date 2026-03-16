Lápiz Conciente advierte sobre los samples y Tokischa responde: “Yo cojo mi demanda tranquila”

El rapero y pionero del género urbano en República Dominicana Lápiz Conciente advirtió a los nuevos exponentes sobre el uso de los samples (muestra de una obra existente) en las canciones.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el cantante afirmó que está al tanto de los temas donde suena su voz sin haber grabado con el artista que hizo el lanzamiento, pero aclaró que comenzará a tomar acciones cuando esas creaciones se conviertan en éxitos.

A esto, Tokischa respondió haciendo referencia a su nuevo sencillo junto a Ezzy R que inicia con el coro de "Tú no ere' de na'" (2012) e incluye la misma pista.

"Yo cojo mi demanda tranquila", escribó la rapera en una historia de Instagram donde se ve cantando en vivo su tema durante su presentación en el Picnic Festival 2026 en Costa Rica, como parte de su gira "Body High Tour".

Además, señaló que el guiño al Lápiz corresponde a un homenaje a su carrera y no a falta de talento para componer.