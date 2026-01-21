El cantante Blessd anuncia que será padre

El artista urbano Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, anunció que se convertirá en padre por primera vez.

A través de sus redes sociales, Blessd, de 25 años, y su novia, la influencer Manuela QM, de 22, compartieron una imagen de la ecografía de su bebé acompañada de unos pequeños tenis Air Jordan blanco con detalles en azul, color insignia del cantante colombiano.

“No tengo cicatrices ya sané los moretones, yo soy un guerrero, de haters tengo maratones pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones. Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando, hijo mío”, escribió Blessd.

La noticia personal que involucra al joven talento de la música llega en medio de su consolidación como intérprete de reguetón.

"El Bendecido" recibió las felicitaciones de sus colegas por su primera "Bendición", entre ellos Maluma, Ryan Castro, Kris R y J Álvarez.

Actualmente Blessd representa la nueva generación de reguetoneros de Colombia, logrando colaboraciones con artistas como Anuel AA, con quien grabó "Pórtate bonito" y "Mírame remix" y realizó una gira conjunta por Estados Unidos en 2025.