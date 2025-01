Residente se solidariza con dominicanos detenidos en Puerto Rico: "Ningún ser humano es ilegal"

El rapero y activista puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido también como Residente, se solidarizó a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) con los dominicanos detenidos en Santurce, Puerto Rico este domingo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Asimismo, el cantante de Calle 13 también expresó su apoyo hacia los inmigrantes hispanos en territorio estadounidense: "A nuestros hermanos dominicanos en Puerto Rico y a los hermanos latinoamericanos en Estados Unidos, estamos con ustedes siempre. Ningún ser humano es ilegal".

La detención se produjo en la avenida Borinquen en Barrio Obrero, cerca de la avenida Constitución, en San Juan, como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a los inmigrantes.

El artista hizo la publicación junto a un clic de su canción "Immigrants: we get the job done", adaptado del musical de Broadway Hamilton, que estrenó en el año 2017 en colaboración con el somalí-canadiense K’naan, el pakistaní-británico Riz MC y la mexico-estadounidense Snow Tha Product.

El Nuevo Día presenció la detención de, al menos, tres personas dominicanas, al tiempo que los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a quienes se encontraban frente a diversos establecimientos que son puntos de encuentro, principalmente, de la comunidad dominicana en Puerto Rico, en busca de corroborar su estatus migratorio.