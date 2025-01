Dominicanos en PR expresan temor ante redadas: “Esto va a traer crisis económica y humanitaria”

La comunidad dominicana en Puerto Rico vive momentos de incertidumbre luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llevaran a cabo la primera redada contra inmigrantes en Puerto Rico, en el Barrio Obrero de San Juan, donde mayoritariamente se concentran dominicanos.

José Rodríguez, activista dominicano en Puerto Rico, denunció ante la cámara de El Nuevo Día de Puerto Rico la falta de claridad en las políticas locales frente a estas redadas y alertó sobre las consecuencias económicas y sociales que podrían derivarse.

“Estamos en la Placita Barceló en Barrio Obrero, un área habitada mayormente por dominicanos y puertorriqueños también, pero la gran mayoría son dominicanos. Ayer me llamaron que hubo una intervención ya en un área de trabajo, de un grupo de contratistas que estaban trabajando en un edificio, solicitándoles sus documentos. Ellos estaban trabajando y les dijeron que era para corroborar si estaban regularizados. Esto confirma que ya han empezado las redadas porque allí había más de 10 personas trabajando y, de no haber tenido sus estatus regularizados, los hubiesen detenido ahí mismo”, explicó.

Fotografía muestra a José Rodríguez, activista dominicano en Puerto Rico.El Nuevo Día de Puerto Rico

Rodríguez instó a la gobernadora de la isla Jenniffer Aydin González Colón a ofrecer un respaldo real a la comunidad dominicana y a corregir las declaraciones previas en las que afirmaba que no habría de qué preocuparse.

“Si ya la gobernadora dio esa información que es errónea, lo mejor es que ella la desmienta y se reúna con nosotros, para ver cuál va a ser su política pública, ya que dominicana y Puerto Rico son socios comerciales. Esto va a traer una crisis económica y una crisis humanitaria. Estamos frente a una situación que afectará sectores como la construcción, el cuidado de ancianos y el trabajo doméstico”, externó.

Se siente la orden de Trump en la vida cotidiana

Leyra Sosa, una dominicana que lleva dos décadas en la isla, expresó el miedo que siente a raíz de estas redadas.

“Yo llevo aquí 20 años y me siento muy asustada por nosotros los migrantes que vinimos aquí a trabajar. Yo trabajo cuidando viejitos, pero me siento muy asustada. No he podido salir a trabajar por miedo, porque no sé si me cojan o no. Ahora fue que salí de mi casa. Trump tiene que saber que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene una madre. Tiene que ser un poco más de corazón y pensar en nosotros los inmigrantes”, expresó Sosa.

Fotografía muestra a Leyra Sosa, una dominicana que lleva dos décadas en la isla de Puerto Rico.El Nuevo Día de Puerto Rico

El temor también ha impactado a los negocios locales, especialmente aquellos donde la comunidad dominicana representa una gran clientela.

Un peluquero dominicano relató cómo la redada afectó su “barbershop”.

“Nosotros aquí somos ocho barberos y gracias a Dios todos tenemos nuestros documentos, pero mira la muestra: hoy sábado la peluquería está vacía por el temor que tiene la comunidad y eso está afectando la economía. Esta barbería paga todos sus tributos federales y municipales. Ahora, los barberos están de brazos caídos porque no hay clientes, y eso le hará daño a la economía”, manifestó.

Fotografía muestra a barbero dominicano en Puerto Rico.El Nuevo Día de Puerto Rico

Llamado

El activista Rodríguez sugirió a los dominicanos tomar medidas para protegerse.

“Le estamos exhortando al que tenga su residencia que ande con ella, que ande con su pasaporte, para que no le suceda que lo lleven a la cárcel mientras alguien le lleva sus documentos. También les hemos dicho que si van a su casa, no le abran la puerta a nadie si no hay una orden”, comentó.

La comunidad dominicana en Puerto Rico pidió a las autoridades que garanticen el respeto a los derechos humanos y se enfoquen en soluciones justas y equitativas para evitar una crisis económica y social en la isla.

“Le instamos a que tomen en cuenta que esta comunidad es trabajadora y que nos ayuden, que no dejen que atropellen a los dominicanos, que todo se haga conforme a la ley el respeto”, dijo el peluquero.