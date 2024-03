El cantante Maluma denunció a través de su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, que fue denigrado por su ropa y casi le impiden la entrada a un establecimiento en su natal Medellín, Colombia.

Al parecer, 'Papi Juancho' no se encontraba vestido de según las reglas del sitio, del cual no reveló el nombre, por lo que vivió un momento poco agradable y prometió no volver.

"Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, ¿Quiénes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres. ¡No vuelvo!", escribió el artista

El intérprete de "Sobrio" nunca ha sido señalado como mal vestido, ya que en las alfombras de las premiaciones más importantes de la música, como Premio Lo Nuestro y los Grammys, se destaca a su paso, incluso ha sido referente de moda, logrando participar en desfiles de Versace, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y otras marcas de la alta costura.