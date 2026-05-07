Teletón "Juntos por la niñez" se transmitirá el domingo 10 de mayo por RTVD
La iniciativa busca movilizar a toda la sociedad dominicana para garantizar salud, educación y protección a la niñez más vulnerable.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció la celebración del Gran Teletón “Juntos por la Niñez”, que tendrá lugar el próximo 10 de mayo a través de Radio Televisión Dominicana (RTVD), con el objetivo de recaudar fondos para programas que impactan directamente la vida de miles de niños y niñas en el país.
“Este Teletón es una oportunidad para que toda la sociedad se una por una causa común: garantizar que cada niño y niña tenga un mejor comienzo en la vida. Cada aporte cuenta y hace una diferencia real”, expresó Carlos Carrera, representante del organismo internacional en la nación dominicana.
La jornada solidaria invita a toda la población a sumarse a través de donaciones que contribuyen a mejorar la nutrición infantil, fortalecer la atención en salud desde los primeros días de vida y garantizar oportunidades de educación inclusiva.
El anuncio se realiza tras el éxito de la edición anterior: en 2025, el Teletón logró recaudar más de 24 millones de pesos, recursos que han sido destinados a iniciativas clave para la protección y el desarrollo integral de la niñez en República Dominicana.
En este contexto, UNICEF también impulsa la campaña “Los Datos Cuentan”, que busca visibilizar, a través de evidencia, la realidad que enfrentan miles de niños y niñas en el territorio.
La actividad destaca cómo indicadores sobre nutrición, desarrollo infantil, educación y protección reflejan tanto los desafíos persistentes como los avances posibles cuando se invierte en la niñez, reforzando el llamado urgente a la acción colectiva.
HISTORIA INSPIRADORA
María (nombre retocado) tenía apenas dos años cuando su madre notó que algo no iba bien. Su peso era bajo y enfermaba con frecuencia. Vivían en una comunidad vulnerable, donde el acceso a servicios de salud era limitado. Gracias a un programa apoyado por UNICEF, la niña fue evaluada a tiempo y recibió tratamiento nutricional.
Hoy, tres años después, corre, juega y asiste a un centro educativo. Su madre sonríe al verla crecer fuerte y feliz. “Antes tenía miedo de perderla, ahora sueño con verla convertirse en doctora”, cuenta conmovida. Historias como la de María reflejan el impacto real que tienen las contribuciones solidarias, afirma Unicef.