Celinee Santos es salvada por el público en “La casa de los famosos 6” y Sergio Mayer queda fuera

La exMiss República Dominicana Universo Celinee Santos fue salvada por el público durante la tercera eliminación de “La casa de los famosos 6”.

Mientras, el actor y diputado mexicano Sergio Mayer, considerado el estratega y el líder del equipo Agua, quedó fuera del reality de Telemundo.

Según reportes, Santos recibió la mayor cantidad de votos ante los otros cinco habitantes que la acompañaron en el SUM (cuarto de eliminación) esta semana, entre ellos Julia, Caely, Jayline y Josh, quienes regresaron al juego tras los resultados.

La reina de belleza y modelo dominicana se vislumbra como una de las favoritas de “LCDLF 6”, siendo la española Oriana Marzoli su mayor rival.

Se recuerda que Celinee Santos estuvo en la pasada edición del reality de cocina “Top Chef VIP”, donde obtuvo la empatía de los espectadores, logrando entrar una vez más después de ser eliminada.

Por su participación en “Top Chef VIP, Santos fue una de las más aclamadas para este nuevo programa de la telerrealidad.