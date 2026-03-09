Mia Khalifa tras victoria de RD ante Israel en el Clásico Mundial: "No soy libanesa. Soy dominicana"

La exactriz de contenido para adultos, Mia Khalifa, reaccionó a la victoria del equipo de República Dominicana ante Israel en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

“I no Lebanese. I Dominican (No soy libanesa. Soy dominicana)”, fue el mensaje de la modelo libanesa al citar un tuit, en X, con la información del partido que se disputó este lunes en el LoanDepot Park en Miami, Estados Unidos.

El equipo dominicano derrotó a Israel 10-1, eliminándolo oficialmente del Clásico Mundial.

Se recuerda que, en varias ocasiones Mía se ha pronunciado sobre temas políticos relacionados con Medio Oriente, especialmente en críticas hacia Israel.

Varias cuentas oficiales institucionales de Palestina también han reaccionado a la derrota del equipo de Israel.

Israel anotó su única carrera al cierre del quinto inning, cuando Spencer Horwitz disparó un jonrón abriendo ese episodio frente al abridor dominicano Brayan Bello.

El partido contra Israel fue presenciado por 28,728 aficionados, de acuerdo con los organizadores.