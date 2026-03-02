Jochy Santos: “La televisión va a mantener su seniority” ante la tendencia del contenido digital

Ante la tendencia de la creación masiva de contenido digital, el veterano comunicador y actor Jochy Santos niega que la televisión esté en crisis y pueda desaparecer, a propósito de la salida del aire de "Pamela Todo un Show" y "Esta Noche Mariasela" y la migración de figuras importantes a los podcasts.

Durante una entrevista en el programa "Con Jatnna", el animador explicó que la teoría también salió a relucir cuando la pantalla chica tomó protagonismo frente a la radio, que ahora vuelve a gozar de un buen momento, con nuevos inversionistas y empresarios que apuestan a este formato convencional.

"Yo entiendo, yo tengo una opinión en ese sentido, te lo digo porque yo he vivido varias etapas de los medios de comunicación, oyéme: nadie tumba a nadie, eso no va a ocurrir. Acuérdate que primero era la radio y todo el mundo oía radio en su casa y todo eso, llegó la televisión: ‘Ah, no, desde que llegue la televisión la radio se va’, y ahí está la radio, lo mismo con los periódicos...", afirmó.

"Esto simple y llanamente es como convivir, la radio se mantiene, bueno, ahora mismo la radio está en un momento que yo estoy sorprendido, yo estoy sorprendido la cantidad de programas, de emisoras, la tecnología, todo el mundo con un afán de crear su propio espacio y todo eso, la radio está muy bien, y la televisión va a mantener su senority, es que la televisión no va a salir, pero tú ves los ratings y todas esas cosas", añadió.

Asimismo, hizo referencia a los proyectos que son creados para difusión digital, aunque se transmiten a través de las ondas hertzianas.

"Lógico, hay una generación que no es muy de televisión, lo mismo que pasa en la radio: en el caso mío, yo hago radio radio, pero hay otros programas que más que radio lo que hacen son contenidos para YouTube y eso se respeta", señaló.

Conocido por sus programa "El Mismo Golpe", "Divertido con Jochy" y "Es Temprano Todavía", Santos lleva más de 50 años de trayectoria en los medios de comunicación.