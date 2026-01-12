Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores de Premios Soberano 2026

El actor Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc fueron anunciados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) como los presentadores oficiales de Premios Soberano 2026.

Alberti expresó su entusiasmo por asumir este rol en una noche clave para el arte y la cultura: el arte y la cultura: «Espero que se destaque como siempre la calidad del talento dominicano. Y me encantaría transmitir que seguimos siendo un país feliz y, más allá del talento, con calidad humana que siempre nos ha caracterizado».

Por su parte, Duluc, que vuelve a los escenarios del país, valoró el reto que representa estar al frente del espectáculo de mayor impacto mediático del mercado, destacando el momento de transformación que vive la industria del entretenimiento.

«Específicamente en el espectáculo de mayor trascendencia y audiencia del país que próximamente me tocará conducir, Premios Soberano, definitivamente tengo como desafío presentarme ante un nuevo formato y audiencia, los cambios importantes en la industria del entretenimiento y las nuevas expectativas del público, manteniéndome auténtica y fiel a mí misma, sin intentar cambiar mi estilo y personalidad».

Los Premios Soberano, que volverán a ser producidos por tercer año consecutivo por el exitoso empresario artístico César Suárez Jr., copatrocinados por la Cervecería Nacional Dominicana, se llevarán a cabo el miércoles 18 de marzo, con el inicio de la alfombra roja a las 7:00 de la noche y la ceremonia a partir de las 8:00 p.m. El evento contará con transmisión para Estados Unidos a través de Univisión y por la plataforma ViX.