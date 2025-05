Mariasela Álvarez: "A mí no me gusta atacar a nadie, pero yo tengo que defenderme"

Mariasela Álvarez la sostienen más de 30 años de carrera en la televisión, marcados por su franqueza y valentía a la hora de pronunciarse sobre temas sociales y políticos, además del trabajo benéfico que realiza a favor de los más necesitados, siendo fundadora y madrina de La Casa Rosada.

Para la veterana presentadora de televisión es importante asumir compromisos y dejar la tibieza en los medios de comunicación frente a tópicos que perjudican a la población, aun creyéndose a sí mismo intocable.

En el podcast de LISTÍN DIARIO, “El Cuartico”, Álvarez habló, entre otros temas, de la querella penal por difamación e injuria en medios digitales que interpuso junto a los periodistas Marino Zapete, Edith Febles y Altagracia Salazar contra los comunicadores contra Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casal García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes acusan de hacer señalamientos públicos reiterados sin sustento, afectando su honor y dignidad por vincularlos a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Álvarez explicó durante la entrevista que pide que el proceso se desarrolle como contempla la ley hasta lograr unas disculpas sinceras y públicas de los acusados.

“Esto es por difamación e injuria, una cosa es la difamación y otra cosa es la injuria, y las dos cosas han sido parte del lenguaje, de la narrativa, y del discurso de un grupo de personas, es un grupito de personas que hacen mucho ruido, pero es un grupito que tiene sus agendas, entonces nosotros estamos procediendo, en mi caso son dos personas de las cuatro personas que van a ser demandadas, en mi caso estoy demandando a dos, no a todos y ya la gente lo verá, este es un proceso que se entregó y tiene unos pasos que darse y hay que tener calma”, expresó Álvarez durante su conversación con las periodistas Yerlendy Abad y Audry Trinidad.

“Sí, es una demanda colectiva porque hay uno de ellos que está siendo demandado por los cuatro, que fue quien inició todo esto, y luego esto se divide porque alguien habló más de fulano o de mengano o de zutano”, añadió.

En ese sentido, Álvarez consideró que los procesos legales absorben mucho tiempo, son desgastantes y tediosos, por lo que destacó que entre los demandantes “nos estamos dando apoyo”.

“Yo no quisiera iniciar ningún proceso contra nadie, a mí no me gusta la guerra, a mí me gusta la paz, a mí no me gusta atacar a nadie, pero yo tengo que defenderme, igual que cualquiera de ustedes”, comentó.

De igual manera, puntualizó que ha dejado de beneficiarse y ha asumido causas por mantener un respeto, mientras otros disfrutan con “impunidad”, recordando que fue víctima de veto por 10 años.

Rivalidad Milagros Germán

Aunque admitió que sí existió un distanciamiento entre ella y Milagros Germán tras cada una independizarse después iniciar juntas en la televisión con el programa “Con los ojos abiertos” en el año 1991, Mariasela Álvarez explicó que fue la prensa la que empezó a especular sobre una supuesta rivalidad entre ambas.

“Nos distanciamos, pero siempre mantuvimos un respeto la una por la otra y por eso el cariño se ha podido mantener”, dijo Álvarez.

Asimismo, Álvarez confesó que durante los siete años que estuvo viviendo en Madrid, España, habitualmente visitaba el país y se reunía con Germán y otras colegas de su generación.

Sin embargo, los rumores tomaron fuerza cuando “Esta Noche Mariasela” regresó en el 2012 a la programación de Color Visión (canal 9) en su segunda etapa a la misma hora que “Chevere Nights”, que en ese entonces se transmitía a través de Telesistema (canal 11).

“Y luego cuando yo vengo para acá y voy a montar mi programa y Color Visión me da esa hora, porque era la hora más horrenda de la bolita del mundo para un programa de televisión, 10:30 de la noche, o sea, póngame las 10, póngame las 11, que es mala también, pero no me ponga en media hora… Entonces coincidimos a la misma hora y ahí volvió otra vez la fiesta”, recordó en la entrevista.

Mariasela Álvarez y Milagros Germán volvieron a trabajar juntas como imagen de una marca de vehículos de lujo en el año 2016, cuando finalmente acallaron dichas teorías.

TEMAS VARIADOS

Antes de dormir lee un capítulo de un libro o mira una serie.

Hobbie: dedica tiempo a hacer ejercicio.

Una película: “Donde los cangrejos cantan”, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Delia Owens, dirigida por Olivia Newman. En la historia, Kya Clark, una niña abandonada, crece sola en los pantanos de Carolina del Norte y se ve involucrada en un caso de asesinato.

Amigos: Tiene pocos, pero muy buenos.

Sus hijos: “Lo mejor de mi vida”.

Sabores: Le gustan los platos más salados que dulces. Y “ni demasiado frío ni demasiado caliente”.

Lugares: Prefiere la playa o la montaña frente a la ciudad. “Lejos de esta ciudad cualquier lugar”.

Cita perfecta: “La próxima que quiero tener... con una buena conversacion y una copa de vino”.

En la cocina solía hacer un plato de carne china, que era buenísimo. “Para los nietos me he puesto a hacer bizcochitos y cosas así”. Le gustan los platos dominicanos: “Me gusta el moro, el locrio, la bandera, me gustan los fritos”.

Color Favorito: el azul en todas versiones.

Talento oculto: le gusta cantar.