La reflexión de Karen Yapoort en Semana Santa

Karen Yapoort aprovechó este Viernes Santo para compartir una reflexión sobre lo ocurrido el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde más de 200 personas perdieron la vida.

La comunicadora inició citando un texto bíblico, específicamente Ezequiel 33:11: "Yo Jehová no me complazco de la muerte del impío", para fijar su posición ante las expresiones de algunas personas que cuestionaron: "¿Dónde estuvo Dios el día de la tragedia?".

"Dios estuvo allí en todo momento, Dios estuvo allí en cada aviso que dio el establecimiento, Dios estuvo allí en cada filtración, Dios estuvo allí en cada residuo de arena que caía y un empleado limpiaba, Dios estuvo allí en todos estos últimos años avisando que este establecimiento no estaba en condiciones de tener personas dentro, Dios estuvo allí en cada persona que salió con vida esa noche", afirmó Yapoort.

Asimismo, la conductora de "Casados en caos" explicó que las decisiones tomadas por el ser humano no son responsabilidad de Dios, además admitió que la tragedia también pudo haber sucedido en una iglesia, en respuesta a los religiosos que juzgan a los asistentes al club nocturno.

"A los cristianos, motívense a llevar el mensaje correcto. Jesús les dijo a sus discípulo 'vayan a predicar de las Nuevas Buenas de que yo vengo pronto a buscar a mi pueblo'", destacó.

"Pero la mayoría de cristianos se la pasan solamente predicando acerca de abundancia, acerca de bienestar, acerca de 'pelea tú victoria', la victoria de nosotros no es esta, esta no es nuestra herencia, nuestra herencia es cuando Cristo venga en gloria a llevarnos a las mansiones celestiales a vivir eternamente y para siempre sin dolor, sin angustias, no más llanto, no más dolor", concluyó.