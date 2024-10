Yinette Comprés celebra su embarazo: "Un hermoso positivo para la gloria de Dios"

Siempre se vio como madre y ese instinto maternal era alimentado por sus dos sobrinas, pero ahora Yinette Then Comprés vive el regalo de tener una criatura formándose en su vientre.

La comunicadora, quien por ocho años se ha destacado como presentadora del Grupo SIN y es considerada uno de los rostros más bellos de la televisión, dio a conocer esta semana la noticia más importante de su vida: su embarazo.

Then Comprés reveló en una conversación con LISTÍN DIARIO que se encuentra disfrutando de su quinto mes de gestación tras atravesar por un período de retos a raíz de los graves malestares que enfrentó a inicios de esta nueva etapa.

Para la locutora fue una sorpresa enterarse de su estado luego de realizarse una prueba de sangre, aunque tanto ella como su esposo habían decidido buscar sin prisa el primer retoño de su matrimonio.

“Yo acababa de llegar de viaje, entonces tenía unos días de retraso, que para mí no era una sorpresa porque en otras ocasiones me había pasado, pero conforme los días fueron pasando en el viaje, yo estaba en Europa, Reino Unido, porque fue un viaje un poco larguito y evidentemente el retraso permanecía”, contó Then Comprés a este medio.

“Cuando llegué al país un domingo, yo de curiosa al fin, al día siguiente ( lunes) fui inmediatamente a un laboratorio clínico y pedí que me hicieran un análisis. Ni siquiera me hice pruebas de las caseras, de orina, yo fui directo al grano. Entonces me la hice en la mañana y en la tarde cuando vi el resultado fue un hermoso positivo para la gloria de Dios", comentó.

La periodista está casada desde abril de 2023 con el presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo (FDA), Adriano Abreu Sued.

“Nosotros estábamos buscando, pero de manera relajada porque no teníamos ni un año buscando. Yo empecé a buscar a finales del año pasado porque me casé en abril y mientras uno adapta ciertas cosas y se adapta a la vida de pareja entonces no empezamos a buscar recién casados, pero tampoco queríamos postergarlo tanto porque ambos estábamos seguros de formar una familia”, explicó.

“No fue sorpresa per se porque nosotros sí lo estábamos buscando, pero para mí fue una sorpresa lo rápido que pasó, o sea lo rápido que papá Dios nos envió la bendición”, puntualizó.

La comunicadora Yinette Comprés y Adriano Abreu Sued, presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo.

NO SINTIÓ PRESIÓN POR SU EDAD

Yinette Then Comprés, de 40 años, afirmó que nunca sintió presión social por su edad y no tener hijos.

“Yo siempre supe que quería formar una familia y que quería ser madre, entonces para eso tienen que converger muchos factores”, expresó.

En su caso, era importante tener una pareja con la cual pudiera coincidir con respecto a sus planes de vida.

“Era un anhelo que estaba en mi corazón desde hace muchísimo tiempo, pero estaba esperando la persona adecuada, y por supuesto, una vez tú tienes la persona adecuada, Dios es quien decide el momento en el que te lo otorga”, mencionó.

Sin embargo, sus dos sobrinas despertaron en ella un instinto maternal que la hacía visualizarse como madre.

“Por el anhelo que yo siempre he tenido y creo que desde que tengo uso de razón yo siempre dije: 'Yo soy mamá'. De hecho, yo lo soy, porque yo tengo dos sobrinas, que son las hijas de mi hermana, que para mí son mis hijas, ese instinto maternal, ese vínculo con mis sobrinas, porque ella no son simplemente mis sobrinas, sino que genuinamente son mis primeras hijas”, dijo.

Grupo SIN, su universidad

A pesar de aportar su talento y su belleza como una de las conductoras de "Noticias SIN y Mucho Más" por Color Visión (canal 9) desde el año 2016, Then Comprés agradece a Alicia Ortega y Fernando Hasbun por la oportunidad de desarrollarse en la importante empresa de comunicación.

“SIN ha sido un privilegio en mi vida, una universidad… y evidentemente yo les presto un trabajo, pero yo no tengo cómo agradecerles también que ellos me hayan permitido, sus propietarios, los presidentes y vicepresidente del grupo, el señor Hasbun y la señora Alicia Ortega, yo poder manifestar, externar mi talento, mi potencial, a través de esa plataforma”, destacó.

“SIN llegó a mi vida en un momento en el que yo me encontraba muy vulnerable en términos personales y yo poder embarcarme en esa experiencia profesional y laboral me devolvió muchas cosas”, recordó.