Año 2025: un ciclo de cierre y nuevos comienzos

El inicio de año de nuestro calendario no está basado en ningún evento astronómico en particular como otros calendarios, por ejemplo, el Año Nuevo Chino, que comienza el 29 de enero, la primera luna nueva después del solsticio de invierno, no obstante, los numerólogos utilizan la energía que proviene del número que se extrae del año para proveer una mirada acerca del mismo.

De la suma de los dígitos de 2025 emana el número 9. Asimismo, cada persona tiene su número en particular, para lo que tendría que sumar el número de meses, día y año y llevarlo a un solo dígito, lo cual marcaría la energía que trae su fecha en particular.

El número 9 sugiere un año marcado como de despertar, de consciencia, encarna el amor universal y refleja la divinidad en las acciones humanas.

Se activa esta conexión espiritual y pueden experimentar un crecimiento personal significativo, es un año de dar y servir a los demás. El 9 es relacionado con Neptuno, lo que potencia su asociación con la intuición y el idealismo, la creatividad y la expresión artística.

Representa un cierre de un ciclo. El número 9 es conocido como el número del Avatar, simbolizando la culminación de la acción más elevada y la superioridad espiritual. Conecta con sabiduría, la compasión y la realización personal.

Nos impulsa a liberar lo que ya no nos sirve, para dar paso a nuevas oportunidades y experiencias en nuestras vidas. Es un tiempo para reflexionar sobre nuestro viaje personal, reconocer nuestros logros y aprender de las lecciones del pasado. Este número nos invita a cerrar capítulos inconclusos o caducados.

Existen algunas relaciones de este número en particular con nuestro cuerpo: el feto se forma en siete meses y los últimos dos son de crecimiento. Asimismo, existen siete orificios en nuestra cabeza, sumados a los dos del cuerpo resultan nueve.

Preparándonos para un Año Nuevo exitoso:

Muchas personas se sienten motivadas al principio de un nuevo año, pero esa energía puede desvanecerse rápidamente. Usualmente, se quedan en la página uno. La clave para un Año Nuevo exitoso es la preparación y la intención consciente.

Aunque no tenemos que esperar estas fechas para comenzar, cada momento es una oportunidad en la que podemos elegir cambiar de ruta.

Cuando procuramos acompañamiento terapéutico, su seguimiento nos provee de herramientas para identificar y superar algunos factores que entorpecen nuestro éxito, como la autocrítica, los miedos, la falta de confianza, la falta de planeamiento correcto, entre otros.

Compartimos algunas recomendaciones para preparar un 2025 fructífero del taller que ofrecemos en nuestra práctica privada:

Establece Metas Claras: Soñar es el primer paso, pero para transformar esos sueños en realidad, debemos establecer tiempo, al poner fecha a nuestras ideas, las convertimos en objetivos tangibles que nos motivan a actuar.

Los trabajos en grupo nos pueden proporcionar una energía y un apoyo adicionales. Sin embargo, es importante recordar que cada individuo tiene sus propios dones, requerimientos y limitaciones. Respetar y valorar estas diferencias nos recuerda que la experiencia es individual, por lo que requiere acompañamiento exclusivo.

Da un paso cada día, aunque sea pequeño, hasta ese lugar que te acerque dónde deseas estar en el futuro. Practica la Gratitud y la Reflexión: Dedica tiempo a reflexionar sobre tus logros y agradece las lecciones aprendidas. La gratitud puede aumentar nuestra satisfacción y motivación, impulsándonos hacia adelante.

En conclusión, el 2025, como un año numerológicamente 9, nos ofrece la oportunidad de cerrar ciclos y dar la bienvenida a nuevos comienzos. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar en nuestro viaje personal, y el 2025 promete ser un año lleno de potencial y transformación.