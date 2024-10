Muere Eddie Miró, estelar presentador de la televisión puertorriqueña

El animador por excelencia de la televisión puertorriqueña, Eddie Miró, falleció. Tenía 89 años.

La información fue confirmada por su representante de prensa, Lourdes Laboy.

El legendario presentador de “El show de las 12″ fue hospitalizado a fines de agosto y se encontraba recibiendo atención médica por una caída.

Miró entraba a los hogares del País todos los mediodías cuando su voz diáfana y vibrante anunciaba: “Paquito Cordero presenta El show de las 12″. A la frase seguía siempre una gran sonrisa, inconfundible para quienes le conocieron dentro y fuera de la televisión.

El también comediante y libretista estuvo al frente de la producción de Paquito Cordero (1932-2009) durante 36 años, de los 40 que duró el espacio de entretenimiento con transmisión ininterrumpida a través de Telemundo.

Casado por medio siglo con la excoreógrafa Ita Medina y padre de tres hijas, Danna, Michelle y Christie, Miró se mantuvo presente en la televisión hasta el 2014, cuando “El show de Eddie Miró” salió de la programación de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

Como anfitrión, estuvo al frente de otros programas de juegos y musicales, como “Noche de gala”, en el que compartió la conducción con Deborah Carthy Deu, Marilyn Pupo, Gilda Haddock y Marisol Malaret; el antiguo “Super sábados” y “Salsa sábado en la noche”.

MÁS SOBRE SUS ORÍGENES

Eddie Miró nació el 25 de marzo de 1935 en Humacao. Reveló su atracción hacia el ambiente del espectáculo -incluyendo la música- siendo un estudiante de la Escuela Superior Central. En 1951 se integró a las ondas de la emisora WRIO, conocida en la actualidad como Noti-Uno.

De allí, entró al mundo de otro maestro de la producción nacional, Tommy Muñiz (1922-2009). Participó en antiguos programas como “Gloria y Miguel”, “Los vecinos de la calle Tranquilidad” y “El profesor Colgate”.

A la par, culminó estudios universitarios y se graduó de agrimensor. Cumplió con el servicio militar entre 1959 y 1960, y al regresar, según contó hace un tiempo su ahora viuda, aquel hombre uniformado la enamoró.

En el 2015, la pareja celebró los 50 años de matrimonio. Entonces recordaron a quien fue su padrino de bodas, Paquito Cordero, quien al momento del brindis olvidó que no había llevado el champán y salió corriendo a un supermercado.

Miró se inició en las producciones de Cordero como libretista y comediante en programas como “Show Ford”, “El show de las 12″, “La Taberna India”, “Lo mejor de la semana”, “El show de Lucecita” y “El show Coca Cola”. En el plano del cine trabajó como guionista de los filmes “El alcalde Machuchal”, “El jíbaro millonario” y “El curandero del pueblo”.

Fue, en un tiempo, la contraparte del personaje “La Comay”, del titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa.

En 1973, se integró a “Noche de gala” y se mantuvo en él en su evolución a “Jueves de gala”. Esta producción estuvo en programación por más de dos décadas.

Fuera de la pantalla, una actividad que le apasionaba era jugar golf.

En marzo de 2022, Miró fue reconocido por la Academia de las Artes de la Televisión y las Ciencias, en su capítulo Suncoast, con el galardón 2022 Gold Circle de los Premios Emmy. El veterano animador se convirtió en el segundo puertorriqueño en recibir este reconocimiento, después del productor Paquito Cordero, a quien se le otorgó en el 2005.

“Para mí es un inmenso placer recibir este Gold Circle”, expresó entonces en conferencia de prensa en Telemundo. “Yo me he dedicado toda mi vida a lo que Papá Dios me mandó, a hacer reír, a entretener, a presentar, y eso lo he hecho por toda mi vida, y que hoy en día me estén dando las gracias con este homenaje es tremenda emoción para mí”, afirmó el artista de 86 años, natural de Humacao pero criado en San Juan, al hablar del premio que solo han ostentado once personalidades.

En 2007, el animador y su esposa acapararon la atención de la prensa cuando el Departamento de Hacienda les radicó un caso por evasión contributiva. El matrimonio se declaró culpable antes de ir a juicio de diez violaciones a la ley de Rentas Internas en un acuerdo avalado por el tribunal. Sus acusaciones fueron reclasificadas como delitos menos graves. La pareja había consignado un pago tardío de $110,041 por planillas contributivas, por lo que les rebajaron otros diez cargos.

En asuntos de salud, enfrentó diversos quebrantos. En el 2004, enfrentó un diagnóstico de cáncer de colon, del que se recuperó y luego se dedicó a dar su testimonio a otros pacientes con la enfermedad. Posteriormente, en el 2013, fue intervenido en la espina dorsal para reemplazarle siete discos.