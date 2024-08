Angelique Boyer confiesa que nunca ha soñado con ser madre

Para Angelique Boyer, de 36 años, casarse y ser madre no está entre sus planes.

La actriz confirmó durante una entrevista con Jomari Goyso para "Despierta América" que consideró congelar sus óvulos, pero no lo ha hecho porque no quiere tener hijos.

"Sinceramente porque creo que la decisión está tomada", dijo Boyer, quien confesó que esto nunca ha sido un sueño para ella, como tradicionalmente ocurre con la mayoría de mujeres.

La protagonista de "Teresa", quien lleva 10 años de relación con el actor argentino Sebastián Rulli, de 49 años, explicó que ella y su pareja no necesitan firmar un documento para llamarse "marido y mujer".

"Yo todos los días lo enamoro y él a mí, todos los días porque eso es amor, porque quiero estar con una persona que no me necesite, pero me quiera para todo", añadió.

En mayo, Boyer también generó debate por revelar que vive separada del galán, cada uno en casas diferentes, a pesar del tiempo que llevan de noviazgo.

"Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos", señaló.