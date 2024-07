Teleantillas: "Fiesta" y "Uno más Uno" sobresalen junto a otros programas en 45 años de transmisión

En octubre de 1979 la sociedad dominicana abría una nueva ventana a la democracia con el nacimiento del canal televisivo Teleantillas, que iniciaba su transmisión por las frecuencias canales 2 y 13.

La planta televisora, propiedad para entonces de Ramón Emilio Ornes, implementó importantes avances tecnológicos como el sonido estéreo, la introducción del teleprompter y modernas cámaras de televisión, con un mayor uso del vídeo como apoyo de las informaciones.

En sus 45 años Teleantillas ha sido un canal con espacios abiertos para debatir ideas, para tratar temas centrales que interesan y afectan a la sociedad dominicana, contribuyendo al desarrollo democrático y logrando el fortalecimiento de instituciones públicas como el ministerio y la justicia.

Teleantillas es el primer canal en donde se da la democratización de la información, con programas informativos que ampliaron el cuadro social en todos los niveles como “Uno más Uno”.

En el ámbito del entretenimiento tuvo el programa “Fiesta”, que iniciando la década de los 80, se convirtió en el escenario idóneo para la nueva generación de artistas que se asomaba para la época.

En la actualidad Teleantillas se adapta a los tiempos y cambios tecnológicos. Su frecuencia del canal 2 sigue en transmisión abierta, mientras figura en televisión digital en el canal 10 de Claro TV y a partir de este miércoles 17 de julio 2024 se verá en la frecuencia 10 en televisión digital con una señal catalogada por Valentín Báez, V.P. Negocios y Contenidos de Teleantillas, como "extraordinaria".

Adalberto Grullón, director de prensa del canal, con 37 años de su vida trabajando en la planta televisora, destacó que Teleantillas ha desempeñado un papel de gran importancia para el fortalecimiento de la democracia dominicana, con la democratización del periodismo y manteniendo una línea informativa plural.

Grullón recordó que fue en Teleantillas en donde nació el primer programa de investigación periodística que se registra en el país y que se transmitía los sábados, en donde laboraron los periodistas Antonio Gil, Ruddy González y María Elena Núñez.

“Por primera vez los reporteros eran expuestos con su voz y su imagen ante las cámaras de televisión. Antes los noticieros eran producidos parecidos a los programas de radio, en cuanto a elaboración y lectura de la noticias”, recordó Grullón.

Más que la tecnología el conocido periodista resaltó la línea informativa del canal, medio que dio apertura a toda la clase social del país, dando espacios en sus programas informativos, no solo a los sectores políticos y empresariales, sino también a la gente de abajo, a la clase trabajadora y al pueblo en general. Ya las entrevistas no eran solo para los políticos o empresarios, el canal les abre las puertas a los dirigentes populares, las cámaras de los programas informativos se trasladan a los barrios, al mercado, a los pueblos del interior del país.

“Cuando llegó la televisión al país en 1952, inició siendo un medio muy elitista, que no daba cabida a los sectores populares, y así estuvo por muchos años. Teleantillas rompe con ese esquema, y con el cambio de nuevos dueños a partir del 1986, se convierte un medio que comienza divulgar todas las informaciones de los sectores sociales, a abrir las puertas a todos los sectores de la sociedad”.

Teleantillas fue adquirida, entonces, por el Grupo de Medios Corripio que es liderado por José Luis Corripio Estrada "Pepín".

Grullón recordó que en 1998, cuando el ciclón George azotó al país, Teleantillas fue el único canal que se mantuvo operando, llevando información sobre la situación del país durante 20 horas al día.

También siempre ha estado vigilante de los procesos electorales del país.

"Aunque hay muchos problemas que todavía afectan al país, pero ya no se habla de fraude electoral y eso es gracias al trabajo periodístico de muchos medios de comunicación que se han mantenido vigilantes de la democracia", expuso Grullón.

Video Documental 30 aniversario "Uno Mas Uno" de Teleantillas.



"UNO MÁS UNO"

A pesar de que el canal tiene tres emisiones de los Informativos Teleantillas, el programa “Uno más Uno” ha sido la imagen representativa de la opinión y noticias del canal.

El telediario matinal salió al aire el 17 de marzo de 1987, comandado por el periodista Juan Bolívar Díaz. Precisamente ese día se conmemoraban 12 años del asesinato del periodista Orlando Martínez y es por eso que sus creadores se comprometieron a mantener viva la llama de independencia y pluralidad periodística que silenciaron el ejercicio profesional de Martínez.

El espacio se convirtió en una escuela del periodismo plural e independiente, entre reporteros y comentaristas estuvieron en el programa

Además de Juan Bolívar, Luis González Fabra, Adalberto Grullón, Margarita Cordero, Luis Concepción, Félix Calvo, Fausto Rosario, Patricia García, Gustavo Olivo, Altagracia Salazar, Josefina Navarro y Pablo Mckinney, entre otros, fueron figuras estelares.

Como locutores de noticias se recuerda a Francis Moya, Lidia Ariza, Ana Esther Pérez, Rosa María Jiménez y Dannira Caminero. Entre sus fundadores estuvo el fallecido periodista Moisés Blanco Genao.

“Siempre hemos velado porque nuestros programas informativos cumplan los principios de la pluralidad, apego estricto a los derechos humanos, práctica de la democracia, el fortalecimiento de las instituciones, compromiso con la brusquedad social y la lucha permanente contra la corrupción”.

En la página oficial del canal se refiere al programa como “pionero en tele periodismo matutino, sembrando esperanza y construyendo democracia, defendiendo los derechos humanos y promoviendo la justicia social, denunciando abusos y arbitrariedades. Practicando un periodismo de calidad comprometido con los más puros intereses de la sociedad dominicana. Uno más Uno, espacio de debate de todas las ideas, en el que el ciudadano y la ciudadana común gozan del derecho a ser escuchado”.

Video PRESENTADORES QUE ESTUVIERON EN EL PROGRAMA "FIESTA" POR TELEANTILLAS AÑOS 80S



"FIESTA DE TELEANTILLAS"

En 1980 inició el programa “Fiesta”, un nuevo espacio que tenía como base principal las presentaciones artísticas y se convirtió en el mejor escenario para que una nueva generación de artistas tuviera la gran oportunidad de exponer su arte y su talento en televisión.

Para el periodista Joseph Cáceres la mayor incidencia y el legado histórico de Teleantillas, está representado en la parte artística, y su emblema es el recordado programa Fiesta, que se pasaba a partir de la una de la tarde.

“Lo primero que llamaba la atención de Fiesta era su escenografía a base de luces, lo que rompía con los decorados acartonados y recargados de otros espacios como El Show del Mediodía. La producción llegaba pregrabada, con sonido bien ecualizado y cuidado, los talentos con vestuarios por lo regular codificados y corrección en maquillajes y peinados", explicó Cáceres.

En Teleantillas, las orquestas merengueras "desarrollaron la cultura de cuidar la imagen grupal, y eso fue de muchos beneficios para la proyección que lograra el ritmo en los 80”, escribió Cáceres en su blog Merengala.

Video OLGA LARA PRESENTADA POR VICKIANA EN FIESTA DE TELEANTILLAS EN SU 2do. ANIVERSARIO EN 1980



Las más famosas baladistas de la época Olga Lara y Vickiana dieron sus primeros pasos en “Fiesta de Teleantillas” el cual era producido por Aquiles Durán.

“Llegué al programa Fiesta con un sencillo “Besarte y amarte”, con los arreglos de Tito Delgado. Causé tan buena impresión que la gente creía que yo era de Puerto Rico. Me contrataron para cantar todas las semanas y me pagaban 500 pesos y eso era un dineral. Yo viajaba desde Santiago a la capital con Martínez Diloné, que era mi esposo y padre de mis hijos”, recordó Vickiana a Listín Diario.

Video #VICKIANA, UN AMANTE ASI, FIESTA DE TELEANTILLAS



“La Maidita”, como se hace llamar, reconoció que este programa fue el que le dio su primera oportunidad en televisión y que como era transmitido por el Canal 47 de Nueva York logró sus primeras giras a Estados Unidos.

Olga Lara también tiene su testimonio sobre su paso por el programa “Fiesta”, que marcó su carrera.

“Mis primeras presentaciones las realicé acompañada de mi guitarra. Más adelante, los productores del programa le solicitaron a la orquesta de planta que nos hicieran algunas pistas. Los músicos accedieron con gusto y eso fue algo que les agradecimos infinitamente", recordó.

Luego agregó: "Nuestros inolvidables Víctor Erarte, Lalo, Odanis, nos hacían lucir hermosas! Los peinados, el maquillaje, el vestuario… Como no tenía recursos para comprarme un vestido todas las semanas, Vitico me dijo que me comprara retazos de tela de varios colores que él se encargaría. Esos trajes quedaron preciosos".

Video OLGA LARA Y JOSÉ GUILLERMO SUED “TE VENGO A BUSCAR” PROGRAMA FIESTA DE TELEANTILLAS



Aquiles Durán, Sommer Carbucia, José Guillermo Sued, Ramón Aníbal Ramos, Pedro María Santana, Anthony Ríos "y otros grandes profesionales de la palabra nos dedicaron elogiosas palabras al presentarnos", dijo Olga.

Siendo parte del elenco de Fiesta de Teleantillas, Olga Lara ganó sus primeros premios "por mis canciones y mis espectáculos. Y también pude comprar mi primer carrito y regalarle un apartamento a mi mamá".

"Agridulce fue mi paso por esa planta televisora. Como todos los escenarios en los que nos coloca la vida. Me siento eternamente agradecida por la acogida y la validación; por haberme permitido ser parte de ese maravilloso programa. Mis años en Teleantillas fueron de gran aprendizaje”, manifestó ayer Olga Lara a Listín Diario.