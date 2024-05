José Reyes (La Melaza) tras su eliminación de reality: "Estoy extremadamente orgulloso"

José Reyes (La Melaza) fue el décimo sexto y último eliminado de la cuarta temporada del reality "La casa de los famosos", que inició el 23 de enero y tendrá su gala final el próximo 20 de mayo.

El expelotero dominicano afirmó que se despide como participante del programa de convivencia de Telemundo "extremadamente orgulloso" después de haber permanecido durante este tiempo sin "pisotear a nadie".

"Me llevo que para llegar a este punto donde estoy, casi cuatro meses, no tuve que pisotear a nadie, no tuve que humillar a nadie, no se me nubló la mente nunca por el dinero. Estoy extremadamente orgulloso conmigo porque tengo mucha fuerza y mucho poder de permanecer cuatro meses aislado sin saber del mundo exterior", expresó La Melaza.

Además de La Melaza, en el cuadro de nominados también se encontraban Lupillo Rivera, Alana Lliteras, Maripily Rivera y Geraldine Bazán.

Sobre Maripily, a quien consideran en redes sociales como la favorita de la competencia, el también artista urbano confesó que la controversial modelo boricua lo "decepcionó" y que desconoce por qué continúa dentro.