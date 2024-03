El periodista Don Lemon dice que tomó antidepresivos tras su despido de CNN

El periodista Don Lemon reveló que tomó fármacos antidepresivos luego de que lo despidieran de la cadena en inglés CNN en abril del año 2023 por hacer comentarios sobre la edad de la candidata presidencial republicana Nikki Haley.

"He sufrido de depresión. Ahora tomo un antidepresivo. Me ayudó a pasar el verano después de… ser despedido. Ahora hago terapia de conversación, pero mi médico también me ha realizado terapia guiada con los medicamentos", expresó en una entrevista con Tamron Hall.

Recientemente Lemon sufrió otro duro golpe en su carrera profesional. Elon Musk estuvo como el primer invitado del expresentador de CNN en su nuevo programa a través de X, que acaba de ser eliminado debido a que el magnate de Tesla se disgustó con la entrevista.

"Me informó de su decisión horas después de una entrevista que le realicé", explicó.

Lemon conducía el programa nocturno "Don Lemon Tonight" y luego fue trasladado a las mañanas cuando la cadena lanzó "CNN This Morning" en noviembre de 2022.

También salió de NBC News y MSNBC en 2017.