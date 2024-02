Fallece el humorista Richard Lewis

Falleció Richard Lewis, el aclamado comediante conocido por explorar sus neurosis en diatribas frenéticas y llenas de conciencia mientras vestía completamente de negro, lo que le dio el apodo de “El Príncipe del Dolor”. Tenía 76 años.

Lewis, que reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson en 2023, murió en su casa de Los Ángeles el martes por la noche tras sufrir un infarto, según informó su publicista Jeff Abraham.

Lewis, un actor habitual en clubes y programas nocturnos de televisión durante décadas, también interpretó a Marty Gold, el coprotagonista romántico junto a Jamie Lee Curtis, en la serie de ABC "Anything But Love" y al confiablemente neurótico Príncipe John en "Mel Brooks'". Robin Hood: Hombres con mallas”. Se volvió a presentar a una nueva generación junto a Larry David en “Curb Your Enthusiasm” de HBO, haciendo comentarios regularmente.

“Estoy paranoico con todo en mi vida. Incluso en casa. En mi bicicleta estática tengo un espejo retrovisor, lo cual no me entusiasma”, bromeó una vez en el escenario. A Jimmy Kimmel le dijo: “Esta mañana intenté irme a la cama. No pude dormir. Conté ovejas, pero solo tenía seis y a todas les hicieron reemplazos de cadera”.

Comedy Central nombró a Lewis como uno de los 50 mejores comediantes de todos los tiempos y obtuvo un lugar en la lista de la revista GQ de los "Humoristas más influyentes del siglo XX". Prestó su humor para causas benéficas, incluidas Comic Relief y Comedy Gives Back.

“Ver su stand-up es como asistir a una sesión de terapia muy divertida y a menudo oscura”, dijo Los Angeles Times en 2014. El City Paper de Filadelfia lo llamó “el Jimi Hendrix de los monólogos”. Mel Brooks dijo una vez que "podría ser simplemente el Franz Kafka de la comedia moderna".

Los comediantes acudieron a las redes sociales el miércoles para compartir sus pensamientos, incluido Albert Books, quien llamó a Lewis “un hombre brillantemente divertido que todos extrañarán”. El mundo lo necesitaba ahora más que nunca” en X, antes Twitter. Otros homenajes vinieron de Bette Midler, Michael McKean y Paul Feig, quienes llamaron a Lewis "una de las personas más divertidas del planeta".

Después de graduarse de la Universidad Estatal de Ohio en 1969, Lewis, nacido en Nueva York, comenzó una carrera de stand-up, perfeccionando su arte en el circuito con otros contemporáneos que también estaban comenzando, como Jay Leno, Freddie Prinze y Billy Crystal.

Recordó que Rodney Dangerfield lo contrató por 75 dólares para reemplazarlo en su club de Nueva York, Dangerfield's. “Desde el principio tuve muchos amigos fantásticos que creían en mí y conocí a personas bastante emblemáticas que realmente me ayudaron y me dijeron que siguiera trabajando en mi material. Y nunca miré hacia atrás”, dijo a The Gazette de Colorado Springs, Colorado, en 2010.

A diferencia del Robin Williams contemporáneo, Lewis permitió que el público entrara en su mundo y su melancolía, derramando su tormento y dolor en el escenario. Los fanáticos lo compararon favorablemente con el innovador comediante Lenny Bruce.

“Me esfuerzo mucho en no ser mezquino”, dijo Lewis al Palm Beach Post en 2007. “No me gusta asumir desventajas reales que la gente tiene que superar sin esperanza a la vista. Me mantengo alejado de eso. Eso no me hace gracia. La tragedia es divertida para otros humoristas, pero no lo es para mí, a menos que puedas exponer un punto que sea útil”.

El cantante Billy Joel ha dicho que se refería a Lewis cuando cantó en “My Life” sobre un viejo amigo que “compró un boleto para la costa oeste/Ahora les ofrece una rutina de stand-up en Los Ángeles”.

En 1989, en el Carnegie Hall, apareció con dos metros de hojas legales amarillas llenas de material y pegadas con cinta adhesiva durante una presentación de dos horas y media que provocó dos ovaciones de pie. La noche fue “lo más destacado de mi carrera”, dijo a The Washington Post en 2020.

Lewis le dijo a GQ que su apariencia característica surgió de manera incidental, diciendo que su obsesión por vestirse de negro surgió de ver el western de televisión “Have Gun – Will Travel”, con un vaquero vestido completamente de negro, cuando era un niño. También popularizó el término “del infierno”, como en “la cita del infierno” o “el trabajo del infierno”.

“Eso salió de mi cerebro un día y lo seguí repitiendo mucho por alguna razón. Lo mismo con la ropa negra. Me sentí muy cómoda desde principios de los 80 y nunca usé nada más. Nunca miré atrás”.

Después de recuperarse de las drogas y el alcohol en 1994, Lewis publicó sus memorias de 2008, "La otra gran depresión", una colección de audaces riffs estilo ensayo sobre su vida, y "Reflexiones del infierno".

Lewis era el menor de tres hermanos: su hermano era seis años mayor que él y su hermana nueve. Su padre murió joven y su madre tuvo problemas emocionales. “Ella no me entendió en absoluto. Mi carrera se la debo a mi madre. Debería haberle dado mi comisión de agente”, dijo a The Washington Post en 2020.

“Mirándolo ahora en retrospectiva, como un coleccionista de ansiedad en pleno funcionamiento, de mediana edad, puedo admitir sin avergonzarme que mis padres tenían una buena cantidad de cualidades tremendas, sin embargo, siendo humanos la mayor parte del día, tenían más que solo un puñado de defectos también”, escribió en sus memorias.

Lewis rápidamente encontró una nueva familia actuando en el Improv de Nueva York. “Tenía 23 años y todo tipo de gente entraba y salía y me miraba, como Steve Allen y Bette Midler. David Brenner ciertamente me tomó bajo su protección. Manejar a casa, a mi pequeño basurero en Nueva Jersey, sabiendo a menudo que Steve Allen dijo: 'Lo entendiste', esa validación me hizo seguir adelante a lo grande”.

Tuvo un cameo en “Leaving Las Vegas”, que lo llevó a su primer papel dramático importante como Jimmy Epstein, un adicto que lucha por su vida en la película independiente “Drunks”. Interpretó al hijo de Don Rickles en una temporada de "Daddy Dearest" y a un rabino en "7th Heaven".

El papel recurrente de Lewis en “Curb Your Enthusiasm” se puede atribuir directamente a su amistad con el también comediante, productor y estrella de la serie Larry David. Ambos nativos de Brooklyn, nacidos en el mismo hospital de Brooklyn, se conocieron y se hicieron amigos como rivales mientras asistían al mismo campamento de verano a los 13 años. Él fue elegido desde el principio, discutiendo con David sobre facturas impagas y cortesías comunes.

Le sobrevive su esposa, Joyce Lapinsky.