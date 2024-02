Wendy Williams agradece a los fanáticos por la respuesta al diagnóstico de demencia

La expresentadora de un programa de entrevistas Wendy Williams agradece a sus simpatizantes su respuesta a la revelación de que le han diagnosticado demencia y antes de la emisión del documental de Lifetime sobre sus luchas.

“Quiero decir que tengo una inmensa gratitud por el amor y las amables palabras que he recibido después de compartir mi diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal (DFT). Déjame decir, ¡guau! Su respuesta ha sido arrolladora”, dijo Williams en un comunicado enviado a The Associated Press a través de un representante de su equipo de atención. "Los mensajes compartidos conmigo me han conmovido, recordándome el poder de la unidad y la necesidad de la compasión".

La declaración de Williams se produjo un día después de que su equipo revelara que a la mujer de 59 años le habían diagnosticado afasia primaria progresiva y demencia frontotemporal .

También se produjo horas después de que un juez de Nueva York dictaminara que “¿Dónde está Wendy Williams ?” de Lifetime. El documental se transmitirá este fin de semana según lo programado. La orden firmada por un juez de apelaciones, que estaba revisando una petición para bloquear la publicación del documental, dice que tal decisión sería una “restricción previa inadmisible a la expresión que viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.

El fallo aclara el plan de transmisión de dos noches de Lifetime para "¿Dónde está Wendy Williams?", que incluye imágenes de la ex presentadora del programa de entrevistas y entrevistas.

Un abogado del tutor de Williams no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios el viernes.

“Lifetime compareció hoy ante el tribunal y el documental '¿Dónde está Wendy Williams?' saldrá al aire este fin de semana según lo planeado”, dijo la cadena en un comunicado.

"Sigo necesitando espacio personal y paz para prosperar", dijo Williams en su declaración del viernes. "Por favor, sepan que apreciamos profundamente su positividad y aliento".

Ella le dio crédito a la Asociación para la Degeneración Frontotemporal por su apoyo y esfuerzos para educar al público sobre la enfermedad, que es la misma forma de demencia que tiene Bruce Willis, después de que se anunció su diagnóstico.

La demencia frontotemporal es una enfermedad rara que afecta partes del cerebro que controlan el comportamiento y el lenguaje. Estas partes del cerebro se reducen a medida que la enfermedad empeora. La enfermedad a menudo incluye afasia primaria progresiva, lo que significa que causa problemas con las habilidades lingüísticas. Una persona con este tipo de FTD puede tener problemas para encontrar palabras o comprender el habla.

El programa de entrevistas diurno homónimo de Williams terminó en 2022 debido a sus problemas de salud. Sherri Shepherd, quien reemplazó a Williams como presentadora invitada, recibió su propio programa.

Williams dijo en 2018 que años antes le habían diagnosticado la enfermedad de Graves, que conduce a la sobreproducción de hormonas tiroideas y puede causar una amplia gama de síntomas que pueden afectar la salud en general. La declaración del jueves del equipo de atención de Williams dijo que el diagnóstico de demencia de Williams ocurrió en 2023.

La revista People informó en un artículo de portada sobre Williams esta semana que algunos miembros de la familia dicen que no saben dónde está y no pueden llamarla ellos mismos, pero que ella puede llamarlos.

El artículo decía que el equipo del documental Lifetime, que se propuso en 2022 hacer una crónica del regreso de Williams, dejó de filmar en abril de 2023 cuando, según dice su manager "y joyero" Will Selby en las imágenes de la película, ingresó a un centro para tratar "problemas cognitivos". .” Su hijo dice en el documental que los médicos habían relacionado sus problemas cognitivos con el consumo de alcohol, informó People.