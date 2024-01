Cynthia Urías, actriz de telenovelas como "Rebelde" y "Velo de novia", reveló ayer que semanas atrás fue intervenida quirúrgicamente para extraerle un tumor que tenía alojado en las tiroides.

"Ayer les dije que era una semana especial, por algo tan sencillo como haber terminado mi semana laboral, abrazo mi cuerpo que me permitió hacerlo, hace unas semanas me operaron de la tiroides ( me quitaron un tumor y media glándula)", escribió en su Instagram.

A pesar de catalogar el proceso de recuperación como "complicado", la también comunicadora admitió que el mismo le ha dejado algunas enseñanzas.

"Aunque la recuperación ha sido complicada, agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días", dijo Urías.

"Gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre, gracias a Dios por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante. ¡Seguimos upa upa! ¡Qué viva la vida!", finalizó.

La presentadora de televisión ha participado en "Despierta América" y actualmente es conductora de "Cuéntamelo ya".