Amelia Alcántara comparte la lección que se lleva de 2023

"Si me preguntaran que significó este año para mí, la verdad no encontraría las palabras. Fue un año de muchos sobresaltos, me cerraron puertas que nunca pensé que me cerrarían, fui a lugares que nunca pensé pisar", inició Amelia Alcántara su mensaje en Instagram sobre lo que aprendió durante el 2023.

La presentadora y modelo estuvo en el ojo del huracán cuando en mayo su novio, Wagner Taveras Taveras (El Gallero), fue acusado por el Ministerio Público de incurrir en violencia de género en perjuicio de esta luego de que saliera a la luz un video en el que se ve al hombre manoteándola, pero ella se mantuvo radical en su versión de que solo fue un malentendido y pocos días después un juez le impuso garantía económica de 300,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Alcántara también hizo referencia a su despido de Alofoke Media Group, su entrada y posterior renuncia de "Directo al Show (Fin de semana)" y su ingreso a "Fogaraté", espacio radial al que pertenece desde el 23 de septiembre, y a la reciente muerte de una hermana suya.

"Perdí personas y conocí otras nuevas. Un año que me enseñó muchas cosas, pero las más importante de ellas fue a ser fuerte. He aprendido tanto que hasta miedo siento, porque entiendo que de esa Amelia ingenua ya no queda nada. Me enseñaron que darlo todo no significa que lo recibiré de manera recíproca", continuó.

"Por eso me prometo siempre serme fiel a mi misma y entregarlo todo solo a mi misma. Todo lo demás es pasajero, dígase trabajos, parejas, lugares, en fin… Agradezco cada experiencia, pues de ellas he aprendido y he madurado en algunos aspectos de mi vida. Si me preguntaran cuál fue mi mayor lección este año, les digo que aprender a no rendirme", finalizó.

A lo largo de los más de cinco años gravitando en la farándula dominicana, alrededor de la joven influencer ha girado un cúmulo de pleitos, demandas, suspensiones laborales y una andanada de situaciones engorrosas que en otros tiempos para una mujer eran impensables en la sociedad dominicana.

Vitaly Sánchez, Sandra Berrocal, Dalisa Alegría, Yelidá Mejía, Jessica Pereira, Isaura Taveras, Ingrid Gómez, Hony Estrella, Beba Rojas, Gerald Ogando, Tueska, Jenny Blanco y Dotol Nastra, entre otros, han figurado en su boca con desenlaces judiciales en algunos casos.