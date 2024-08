Edilenia Tactuk: "Matilda" es el proyecto "más grande que he hecho en términos de requerimiento de calidad, de ingenio..."

El musical “Matilda” es el espectáculo más grande en el que su productora, Edilenia Tactuk, se ha embarcado, en esta oportunidad, trabajando junto a su hija Alicia Cabrera, en la primera línea de producción, quien llega graduada de producción teatral, en Nueva York.

El montaje podría catalogarse como una locura y es que solo llegas a la puerta de entrada del Teatro la Fiesta del hotel Jaragua y observa una gran transformación, que continúa todo el pasillo, recreando el corredor del colegio en donde estudió Matilda, hasta entrar a la inmensa sala, modificada en un teatro, con niveles y asientos azules. Una inmensa escenografía que ocupa todo lo largo y ancho del escenario y recorre todas las paredes del lugar.

Desde esta noche el público podrá apreciar el imponente montaje de “Matilda: El Musical”, y continúa sus presentaciones este sábado 10 y domingo 11, y el 17 y 18 de agosto a las 7:30 de la noche, además de que se habilitó una nueva función, este sábado 10 a las 2:00 de la tarde.

“Este es el proyecto más grande que he hecho en términos de requerimiento de calidad, de ingenio, de ideas, de hacer cosas diferentes”, explicó Edilenia, quien nos recibió en medio de los ensayos.

"Matilda, el Musical" se estrenó en 2011 en el Cambridge Theatre del West End de Londres y continúa presentándose con éxito, acumulando más de 4,000 funciones.laurenking

INNOVACIÓN

Edilenia cuenta que se trata de un musical con un excesivo requerimientos, que exige mucha calidad. “Este ha sido un montaje que conlleva una gran innovación, en un lugar que como el Jaragua que tiene 75 años con una historia tan hermosa y una orquesta, en vivo, que estará tocando en un balcón que hacía años no se presentaba”

Además de ser el espectáculo más ambicioso para la icónica productora dominicana, este musical tiene en madre e hija una gran historia detrás. Hace diez años Edilenia y Alicia vieron, el musical de Matilda en la ciudad de Nueva York, y fue tal el impacto que provocó en ambas, que además de salir llorando al terminar la función, gracia al impactante mensaje que promueve la historia, Edilenia salió con la idea de montar el musical en el país y Alicia la llevó a estudiar dirección teatral, en ese entonces solo tenía 12 años.

El musical, que lleva 12 años presentándose en Londres y estuvo cuatro años en Broadway, Estado Unidos, abrió la licencia internacional y el año pasado fue aprobado para su presentación en República Dominicana siendo en el tercer país hispano en producir “Matilda el Musical”. Ya se había presentado en España y Argentina.

“Matilda, El Musical” se presenta en la República Dominicana mediante un acuerdo especial con Music Theatre International (MTI), que suministra todos los materiales autorizados de la producción.

UNA LOCURA

“Cuando le propuse a las personas que me hicieran esto que vemos en el Teatro La Fiesta me contestaron que era una locura, pero yo creo que uno tiene que hacer grandes esfuerzos para poder lograr grandes cosas, con un esfuerzo pequeño no se logran grandes algo como esto”, expresa Edilenia a LISTÍN DIARIO.

Agrega: “Matilda me llevó a embarcarme en esta locura, porque estamos frente a una historia tan hermosa, que te mueve el corazón, que te lleva a pensar diferente, y una de la frases de Matilda es: que hay que hacer las cosas bien, entonces yo tenía que hacerlo bien”.

La historia de Matilda en el país comienza con el inconveniente de no encontrar fecha en el Teatro Nacional Eduardo Brito, teniendo entonces que acudir al Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, empresa asociada que se ha convertido en un importante facilitador, y Marriot y Renaissance como marcas están también se ha involucrado en el montaje de Matilda.

“Este proyecto no es solo mío es un proyecto de Marriot Internacional y Renaissance Jaragua, ellos están promoviendo a Matilda en Latinoamérica, y gracias a esto viene mucha gente de Chile y Puerto Rico a ver el musical al país”.