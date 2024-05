María Jesús Vargas: en la actuación solo acepta propuestas que no laceren su fe en Dios

Ser actriz y guardar con recelos sus valores dentro de la industria del entretenimiento ha sido un camino nada halagador para la joven actriz María Jesús Vargas. En 15 años de carrera artística se ha cuidado de no interpretar personajes que involucren escenas sexuales y que comprometan su convicción como creyente.

Aunque reconoce que esto es una limitante en esta profesión, trabajar lo que le gusta de la manera que entiende es la adecuada, para María Jesús es más que un privilegio en donde ha conocido la felicidad.

Se define fiel creyente de Dios (su nombre la delata) con una fe por elección y convencimiento, a la que llegó gracias a la formación de sus padres.

“En el entretenimiento los temas, las actuaciones tienden a ser un poco más crudas, más sexualizadas… respeto a todos mis colegas que están dispuestos a interpretar cualquier personaje, en mi caso no. Me he cohibido, he rechazado propuestas que ha habido para ciertos roles, y eso quizás me cierran un poco las puertas, pero quiérase o no, a lo largo de la vida también siempre me he mantenido cerca en el teatro musical y cantando”, explicó la actriz.

Aunque María Jesús reconoce que en la industria la han etiquetado y asegura estar muy tranquila y feliz de personificar las actuaciones que no laceren su fe en Dios.

“Al final del día duermo con la conciencia tranquila, de que Dios me ha dado las oportunidades y me las sigue dando para continuar desarrollándome, teniendo esos momentos de felicidad en esta tierra, pero también para seguir sintiéndome más en paz con Él y con mi llamado”, confesó.

Nuevo rol

Este fin de semana sube a escena en el personaje de “Kika”, en la pieza “Embarazados”, de la propuesta “Teatro para mamá”, en Chao Café Teatro, de Ágora Mall y en la que por primera vez deja a un lado las actuaciones dulces y de niña buena, para mostrar a una mujer valiente y poseedora de una personalidad que mantenía oculta.

Producida por Frank Ceara y dirigida por Brian D’Elena, su personaje atraviesa el momento de vivir un doloroso parto, en donde desborda a un ser humano que no conocía e inclusive hasta cierto punto cómico.

Para lograr el personaje María José se valió de la experiencia de su hermana que el año pasado se convirtió en madre, al igual que de otras personas que la labor de parto fue un momento tormentoso y para otras una delicia. Reconoce que a pesar de recabar distintas experiencias al final la llegada de un bebé les cambia la vida a todos en la familia.

Adelanta que muchas personas se sentirán identificadas con cada uno de las piezas.

Su historia

Con un talento excepcional en el canto y la actuación, su trabajo ha transitado, generalmente, por el teatro musical y ha maravillado a la crítica especializada, como cuando con apenas nueve años debutó como la pequeña “Cosette”, la niña que es rescatada por “Jean Valjean” en el musical “Los Miserables”, el que subió a escena en la Sala Principal del Teatro Nacional, en 2008.

Ese mismo año realizó una audición para interpretar el personaje principal del musical “Annie”, que produjo Amaruy Sánchez, papel que ganó en una audición entre 500 niñas.

Y es que María José el corre el arte por sus venas pues el famosísimo pianista dominicano Michel Camilo es su primo, al igual que su contemporáneo Diego Jaar.

Desde los cuatro años recibió clases de canto y su primer contacto con la actuación fue el montaje “El Milagro de la virgen de Fátima” de Luis Marcell Ricart, el que se presentó en 2009. Explica que estando ya seleccionada para trabajar en este musical es Frank Ceara y su madre que la llevan a la audición para “Los Miserables”, después de este debut llegó “Annie” y luego una etapa de preparación para participar en otros musicales como “Legalmente rubia”, “Gordos” y “Aladino y la lámpara mágica”, entre otros. En el cine interpretó a Pamela Sued en la cinta “Freddy La película”.

María José define su carrera como una montaña rusa, ya que en medio de las oportunidad, los papeles que prefiere interpretar también le tocó decidir si se dedicaba por completo a las artes escénicas o se dedicaba a estudiar educación, carrera de la que se graduó y la que ejerció durante seis años. Sumado a este logro también sueña con esta acumulación de experiencia en abrir una academia de enseñanza del arte en donde podrá plasmar todas sus pasiones.

La obra

Con “Teatro para mamá” se estará celebrando el mes de las madres y según Ceara se trata de tres historias en una sola que se desarrollan en los géneros del drama y la comedia, y que narran hechos de cronologías de las madres. “Son crónicas tan reales que te harán sentir que estás viviendo tu propia historia”, puntualizó Ceara.

Desde la óptica de su director “Teatro para mamá” es una historia dividida en tres pequeños actos, presentados desde diversos puntos de vista y retratando aspectos y situaciones muy propias de las madres en nuestra cultura. La pieza es protagonizada por Adalgisa Pantaleón, Mario Arturo Hernández, María Jesús Vargas y Brian D´Elena, quienes estarán llevando a escena las obras teatrales.

La actriz y cantante Adalgisa Pantaleón interpreta “Nunca te olvides de mí” y cuenta el drama cuando los hijos deciden internar a su madre en un asilo, aquí ella sufre de una manera jocosa su soledad.

Mientras que el actor Mario Arturo Hernández tiene a su cargo la pieza “Por Dios mamá” y trata la historia de un ingeniero que recibe las incansables miles de llamadas de una madre intensa, pero que siempre está ahí para contestar. Y finalmente los actores María Jesús Vargas y Brian D,Elena interpretan “Embarazados”.

“Teatro para mamá”

“Frank Ceara y Música por un Tubo” presenta “Teatro para mamá” una puesta en escena que acoge a tres divertidísimas piezas teatrales escritas y producidas por Frank Ceara; y dirigidas por Brian D’Elena, a presentarse el jueves 2, viernes 3 y domingo 5 de mayo; y continuará los días 9, 10, 11, y 12 de mayo a las 8:30 de la noche, en Chao Café Teatro, cuarta planta de Ágora Mall.