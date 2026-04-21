De la nostalgia al estreno: cómo las series impulsan canciones, de Kate Bush a Mon Laferte

En la era del streaming, las series no solo marcan tendencias en moda, narrativas o conversaciones sociales. También están cambiando el destino de muchas canciones. En los últimos años, varias producciones televisivas han demostrado que una escena bien construida puede rescatar una canción del pasado o incluso una poco conocida y convertirla nuevamente en un fenómeno global.

El caso más emblemático ocurrió con “Running Up That Hill” de Kate Bush, que volvió a dominar las listas musicales casi cuatro décadas después de su lanzamiento gracias a una escena clave en “Stranger Things”.

La intensidad emocional del momento hizo que millones de espectadores buscaran la canción inmediatamente, disparando sus reproducciones en plataformas digitales y devolviéndola a los primeros lugares de popularidad.

“Running Up That Hill (A Deal with God)” fue lanzada en 1985 como parte del álbum "Hounds of Love". Es una de las canciones más emblemáticas de Kate Bush.

Después de “Stranger Things”, las discográficas comenzaron a ofrecer catálogos de música de los años 80 y 90 a producciones de streaming, conscientes de que una sola escena puede generar millones de nuevas reproducciones en cuestión de horas.

Video VIDEO. Kate Bush - "Running Up That Hill" - Official Music Video



El impacto fue histórico. Tras el estreno del episodio, la canción aumentó sus reproducciones en Spotify de forma exponencial y alcanzó el número uno en varios países, incluyendo el Reino Unido.

Para Bush fue un logro sin precedentes: se convirtió en la artista de mayor edad en alcanzar el primer lugar en ese país y logró su primer número uno en Estados Unidos décadas después de lanzar la canción.

Pero no ha sido un caso aislado. El streaming ha consolidado lo que muchos expertos de la industria musical llaman hoy el “efecto serie”, un fenómeno en el que la música encuentra una segunda vida gracias a la narrativa audiovisual.

Video VIDEO. Lenny Kravitz - It Ain't Over 'Til It's Over (Official Music Video)



Un ejemplo reciente ocurre con la serie documental “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, donde su banda sonora recupera una pieza que encapsula perfectamente el espíritu romántico de los años noventa: “It Ain’t Over ’Til It’s Over” de Lenny Kravitz.

La canción, lanzada en 1991, evoca una mezcla de soul, nostalgia y esperanza que conecta con la historia de amor de la pareja.

En la serie, su uso no funciona simplemente como acompañamiento musical, sino como una forma de transportar al espectador a la sensibilidad emocional de una época marcada por el ideal romántico y la intensa atención mediática que rodeaba a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

Video VIDEO. Milli Vanilli - Girl I'm Gonna Miss You.



Otro caso interesante se encuentra en “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, la serie creada por Ryan Murphy para Netflix.

En uno de sus episodios, la producción utiliza “Girl I’m Gonna Miss You” de Milli Vanilli, una balada que fue un gran éxito a finales de los años 80. Su inclusión en la serie no solo refuerza la atmósfera de la época en la que ocurrió el caso Menendez, sino que también despierta la curiosidad de nuevas generaciones que descubren la canción décadas después de su lanzamiento.

Video VIDEO. AUDIO. Mon Laferte, "Nuestra casa".



Sin embargo, el fenómeno no se limita solo a revivir clásicos. Cada vez más, las plataformas también están apostando por canciones originales que nacen directamente desde las series.

Un ejemplo reciente es “Nuestra Casa”, el nuevo sencillo de Mon Laferte, que forma parte del soundtrack oficial de “La Casa de los Espíritus”, basada en la emblemática novela de Isabel Allende.

“Nuestra Casa”, escrita y producida por la propia Mon Laferte, mantiene esa sensibilidad melancólica que ha marcado su música reciente. Es una balada íntima, sostenida por guitarras suaves, donde la artista explora el final de una relación desde un lugar honesto y contenido.

A nivel lírico, retrata ese punto en el que dos personas siguen compartiendo espacio, pero ya como extraños, moviéndose entre el deseo de soltar y la dificultad de dejar ir un amor que, aunque terminó, sigue dejando huella.

La producción de Prime Video, tiene previsto su estreno el 29 de abril (primeros tres episodios), dos capítulos el 6 de mayo y los tres finales el 13 de mayo. En este caso, la música no rescata el pasado, sino que se construye desde cero para dialogar con la historia, reforzando emociones, identidad y memoria desde una mirada contemporánea.

Este tipo de elecciones musicales no son casuales. Detrás de cada producción existe la figura del supervisor musical, responsable de seleccionar canciones que amplifiquen el impacto narrativo de una escena. Cuando esa elección es acertada, ocurre algo curioso: la música deja de ser fondo y se convierte en protagonista emocional.

A lo largo de los últimos años, varias producciones han demostrado ese poder de forma contundente.

Video VIDEO. Lady Gaga - Bloody Mary (Official Music Video)



Estas son algunas de las canciones que volvieron a la conversación global gracias a la televisión y el streaming.

1. “Running Up That Hill” – Kate Bush. Revitalizada por “Stranger Things”, se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales del streaming.

2. “Bloody Mary” – Lady Gaga. Aunque no aparece originalmente en la escena del baile de Wednesday, los fans comenzaron a editar el momento con la canción en TikTok, lo que llevó el tema a millones de reproducciones nuevas.

3. “Murder on the Dancefloor” – Sophie Ellis-Bextor. El final de la película Saltburn convirtió este éxito de 2001 en un fenómeno viral más de dos décadas después de su lanzamiento.

Más allá de la nostalgia, este fenómeno demuestra cómo las series actuales funcionan también como curadoras culturales. Una escena bien musicalizada puede despertar interés en canciones que pertenecen a otras generaciones, conectando a nuevos espectadores con artistas que quizás nunca habían escuchado.

Además, las redes sociales amplifican ese impacto. Escenas memorables se viralizan en TikTok, Instagram o YouTube, llevando a los espectadores a buscar inmediatamente la canción que escucharon. En cuestión de horas, una pieza olvidada puede acumular millones de reproducciones nuevas.

El fenómeno confirma algo que Hollywood conoce desde hace décadas, pero que el streaming ha llevado a otro nivel: cuando imagen y música se encuentran en el momento exacto, una canción puede volver a la vida… o nacer directamente con vocación de convertirse en un éxito global.