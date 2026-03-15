Una noche, tres hermanas y un secreto: el thriller filmado en RD que conquista Netflix

La miniserie “Esa noche” se ha convertido en uno de los títulos más comentados del catálogo reciente de Netflix y actualmente ocupa el puesto número uno entre las producciones más vistas de la plataforma en República Dominicana, impulsada por una historia que mezcla thriller psicológico, drama familiar y dilemas morales.

La serie parte de una premisa sencilla: una sola decisión tomada en una noche puede cambiar el rumbo de varias vidas para siempre.

La trama comienza durante unas vacaciones familiares en Punta Cana. Lo que parecía ser un viaje tranquilo entre hermanas termina transformándose en el detonante de una historia marcada por la culpa y los secretos.

Una noche, mientras conduce, Elena atropella accidentalmente a un hombre. En medio del miedo y la confusión, decide llamar a sus hermanas Paula y Cris para pedir ayuda.

A partir de ese momento las tres se enfrentan a una decisión que lo cambia todo: asumir la verdad y enfrentar las consecuencias o intentar ocultar lo sucedido para protegerse entre ellas.

La serie construye su tensión a partir de esa decisión inicial. Lo que en principio parece un intento desesperado por proteger a la familia termina convirtiéndose en una cadena de silencios, mentiras y decisiones impulsivas que comienzan a fracturar la relación entre las hermanas.

La historia avanza mostrando cómo cada intento de encubrir el accidente genera nuevas complicaciones, atrapando a los personajes en una espiral de culpa que resulta cada vez más difícil de sostener.

El thriller está protagonizado por Clara Galle, quien interpreta a Elena, el personaje cuya acción desencadena toda la historia.

La actriz se hizo conocida entre el público joven por su participación en producciones de la plataforma de streaming como “Olympo”, “Ni una más”, “A través de mi ventana”, entre otas, pero aquí explora un registro mucho más oscuro y emocional.

A su lado aparecen Claudia Salas, recordada por su participación en “Élite”, y Paula Usero, quien completa el trío protagonista dando vida a la tercera hermana. Juntas construyen el núcleo dramático de la serie, una relación familiar donde el amor, la lealtad y el miedo comienzan a mezclarse de forma peligrosa.

Uno de los recursos narrativos más interesantes de “Esa noche” es su estructura. Cada episodio está contado desde la perspectiva de los personajes, permitiendo que el espectador observe los mismos acontecimientos desde distintos ángulos emocionales.

Esta decisión narrativa transforma el relato en una especie de rompecabezas psicológico, donde cada capítulo revela nuevas piezas de la historia y muestra cómo cada personaje interpreta de forma diferente lo que ocurrió, además de los recuerdos de la infancia que marcaron su crecimiento psicológico.

Este enfoque también permite profundizar en los conflictos internos de las protagonistas. Para una de ellas, el accidente representa una tragedia que debe ocultarse a toda costa; para otra, el peso moral de la mentira se vuelve cada vez más insoportable.

A través de estas miradas distintas, la serie explora cómo la percepción de la verdad puede cambiar dependiendo del miedo, la culpa o el amor que se siente por otra persona.

Otro elemento que ha llamado la atención del público es que gran parte de la historia fue grabada en República Dominicana.

Los paisajes caribeños funcionan como escenario de esta historia cargada de tensión emocional. El contraste entre la belleza natural del entorno y la oscuridad de los acontecimientos refuerza la sensación de inquietud que atraviesa toda la narrativa.

Las playas, carreteras y paisajes tropicales aportan una atmósfera particular que convierte al Caribe en un elemento visual importante dentro del relato.

Así mismo, la integración de actores dominicanos en la historia, quienes aportan veracidad a la historia con su acento, cultura y forma muy característica de hablar.

Video TRAILER. "Esa Noche" | Tráiler Oficial | Netflix España



El elenco dominicano está conformado por: Gabriel Polanco, Luis del Valle, Albert Wollf II Saint Felix Nolasco, Sonya Peña y en uno de los papeles que le dan el hilo conductor a la historia Raidher Díaz como Zahi quien ha participado en producciones como “La Mascarada: Penélope y Carlos”, “Once Upon a Time... En Cuarentena”, “Milly: Reina del Merengue”, “Rubirosa”, “Saint X” y “El amor y todos sus amigos”.

Además de una banda sonora compuesta en su mayoría por canciones de artistas oriundos de la isla: “Si tú eres mi hombre” de Ángela Carrasco, “Tus ojos lindos” de Johnny Ventura, “El tamarindo” de la Rokabanda, “Deconecte” de El Alfa y BlackJonas Point, entre otras.

Más allá del misterio inicial, “Esa noche” termina siendo un retrato sobre la fragilidad de las decisiones humanas.

La serie plantea preguntas como: ¿hasta dónde puede llegar una persona para proteger a su familia?, ¿qué ocurre cuando la lealtad entra en conflicto con la verdad? La culpa, la presión moral y la desconfianza empiezan a abrir grietas entre las hermanas, demostrando que a veces lo más difícil no es lo que ocurrió esa noche, sino todo lo que viene después.

En ese sentido, el éxito de la serie en Netflix no se explica únicamente por su suspenso, sino por la forma en que logra conectar con un dilema universal: la idea de que una sola noche, una sola decisión y un solo silencio pueden cambiar la vida de una familia para siempre.