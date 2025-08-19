Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

"MobLand": con un elenco deslumbrante en un Londres atemporal y envenenado

Con diez episodios y una segunda temporada ya en el horizonte, MobLand se perfila como algo más que otra saga de mafiosos

MobLand

MobLandFuente externa

El cine de mafias siempre ha sido un terreno fértil para diseccionar las tensiones entre poder, lealtad y sangre. Pero cuando ese imaginario se traslada a la televisión con una producción del calibre de MobLand (de Paramount +) el resultado adquiere nuevas dimensiones. 

La serie, comandada por Ronan Bennett y respaldada por el pulso visual de Guy Ritchie, se instala en el Londres contemporáneo para contar una historia que podría ser clásica, pero que se reinventa gracias a un elenco deslumbrante y a una atmósfera enrarecida que palpita en cada escena.

En el centro está Harry Da Souza, interpretado por un Tom Hardy en estado volcánico. Un fixer, un hombre al que se recurre cuando todo lo demás fracasa, y que convierte cada aparición en un despliegue de fisicidad e intensidad. 

Hardy construye un personaje contradictorio: brutal y sensible a la vez, capaz de arrasar con todo en un enfrentamiento y, al mismo tiempo, detenerse para negociar con asesinos a sueldo. Esa dualidad es la que marca el tono de la serie: nada es blanco o negro, sino un gris espeso donde la moral es apenas un espejismo.

La familia Harrigan, con Pierce Brosnan y Helen Mirren al mando, aporta el peso simbólico del legado. Brosnan rompe con su imagen de agente sofisticado y elegante para encarnar a un patriarca mafioso que destila cinismo y violencia contenida. 

A su lado, Mirren se apropia de la pantalla como Maeve, la verdadera marionetista de la historia, la voz que susurra y manipula desde las sombras. En ella recae buena parte del misterio: ¿protege a su familia o la conduce a su destrucción?

La puesta en escena alterna entre la opulencia de mansiones con jardines y la sordidez de bares oscuros, almacenes húmedos y callejones sin salida. Esa dicotomía espacial refuerza la idea de un mundo donde lo elegante no logra ocultar la podredumbre.

Ritchie imprime su sello en las dos primeras entregas: planos frenéticos, diálogos afilados y un sentido de violencia coreográfica que recuerda sus inicios, aunque aquí el humor apenas asoma.

Más allá de los clichés inevitables del género —herederos rebeldes, guerras entre clanes, venganzas personales— MobLand consigue instalar preguntas más profundas. ¿Qué significa pertenecer a una familia cuando el apellido arrastra una condena? ¿Hasta dónde llega la lealtad en un ecosistema regido por el miedo y la ambición?

El personaje de Harry encarna esa tensión de manera brillante. Su amistad con Kevin (Paddy Considine) y su relación rota con su propia esposa lo convierten en un hombre partido en dos mundos: el de la lealtad a una familia que no es la suya y el de una vida personal que se desmorona bajo el peso de la violencia. 

El guiño a Los Soprano mediante las sesiones de terapia matrimonial refuerza esta idea: incluso el más duro necesita un respiro en un mundo que no permite debilidades.

El gran acierto de la serie radica en la construcción coral. Cada personaje tiene un matiz, una arista que lo salva del estereotipo. 

Desde Eddie, el nieto problemático, hasta las figuras femeninas que se mueven entre la manipulación y la resistencia, todos participan en este tablero donde el poder se juega con sangre y silencio.

Con diez episodios y una segunda temporada ya en el horizonte, MobLand se perfila como algo más que otra saga de mafiosos: es una exploración del poder familiar en tiempos de decadencia, un espejo oscuro donde Londres se convierte en un personaje más, atemporal y envenenado.

Puede que la serie no reinvente el género por completo, pero sí lo revitaliza con interpretaciones magnéticas y un pulso narrativo que nunca pierde fuerza. 

Hardy, con su imponente presencia, es el eje sobre el que gira todo, pero es el entramado de intrigas, lealtades y traiciones lo que convierte a MobLand en una experiencia digna de sumarse al canon del drama criminal contemporáneo.

