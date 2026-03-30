Prohibición de redes para adolescentes en Australia: autoridad reguladora investiga a Facebook y YouTube

Facebook, YouTube y otros gigantes tecnológicos son investigados por potencialmente incumplir la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia, dijo la autoridad reguladora el martes.

"Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo de cumplimiento, que algunos no están haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana", dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

La funcionaria señaló específicamente a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.