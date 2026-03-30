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Prohibición de redes para adolescentes en Australia: autoridad reguladora investiga a Facebook y YouTube

"Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo de cumplimiento, que algunos no están haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana", dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

Esta combinación de fotos de 2017 a 2022 muestra los logos de Facebook, YouTube, TikTok y Snapchat en dispositivos móviles. (AP Foto)

Esta combinación de fotos de 2017 a 2022 muestra los logos de Facebook, YouTube, TikTok y Snapchat en dispositivos móviles. Foto de archivo LD

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Agencia AFPSidney, Australia. 

Facebook, YouTube y otros gigantes tecnológicos son investigados por potencialmente incumplir la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia, dijo la autoridad reguladora el martes.

"Aunque las plataformas de redes sociales han tomado algunas iniciales, me preocupa, por nuestro monitoreo de cumplimiento, que algunos no están haciendo lo suficiente para cumplir con la ley australiana", dijo Julie Inman Grant, comisionada del regulador de seguridad en línea de Australia.

La funcionaria señaló específicamente a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube.

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