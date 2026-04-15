Cruceros podrán operar casinos cuando atraquen en aguas dominicanas

El Ministerio de Hacienda y Economía, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, emitió una resolución que permite que los cruceros de primera categoría (embarcaciones que transportan 2,000 o más pasajeros) obtengan licencias para operar los casinos cuando anclen el barco en un muelle o terminal del país.

Las licencias también se otorgarán a aquellos cruceros que se detengan en aguas bajo jurisdicción de República Dominicana con el propósito de permanecer inmóviles temporalmente sin perder su condición de navegación internacional.

En uno de los considerandos de la resolución 164-2024 se establece que los requisitos para la expedición de licencias se emiten “para fomentar actividades que impacten positivamente a los cruceristas y que contribuyan a atraer un mayor número de pasajeros y nuevos aliados comerciales, en virtud de que la industria de cruceros ha crecido significativamente en la República Dominicana, situándose como una actividad”.

Asimismo establece que estas áreas de los cruceros pueden ser utilizadas para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, movimiento y ocultamiento de fondos ilícitos, así como acceso a divisas y otros medios de pago, por lo que es necesario regular la operación de salas de juegos de azar en cruceros que atraquen en puertos dominicanos o que naveguen en aguas nacionales.

Las tasas de emisión de esta licencia está basada en la capacidad de pasajeros. Los de 2,000 y 3,499 pasajeros deberán pagar un millón de pesos e igual o superior a 3,500, RD$1,500,000.00.

“Los titulares de las licencias para operar salas de juegos de azar (casinos) en cruceros deberán obtener una fianza de fiel cumplimiento por valor de veinte millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 20,000,000.00) o su equivalente en dólares estadounidenses, la cual deberá ser remitida a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, endosada a favor del Ministerio de Hacienda y Economía antes del inicio de sus operaciones, debiendo ser renovada anualmente para cubrir el pago de las tasas, multas o premios”, dice la resolución.

Las solicitudes deberán solicitar la correspondiente licencia de operación al Ministerio de Hacienda y Economía, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, en comunicaciones timbradas, con registros de contribuyentes, teléfonos, correos y otros requerimientos.