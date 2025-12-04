Muere influencer de 18 años, conocido como "PKR Blogger", en un accidente de motocicleta

El influencer Prince Patel, conocido en redes sociales como PKR Blogger, murió decapitado a los 18 años en un accidente de tránsito en Surat, Gujarat, India.

Las camáras de seguridad de la ciudad captaron el momento del accidente cuando el joven iba conduciendo presuntamente a una velocidad de 140 kilómetros por hora y perdió el control del vehículo y cayó a la carretera.

Según El Mundo, las autoridades locales confirmaron que Patel, de 18 años, no llevaba casco en el momento del accidente. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero solo pudieron certificar su fallecimiento.

El caso está bajo investigación policial para determinar en qué condiciones se encoentraba la vía y y los motivos de la pérdida de control del vehículo.

Prince Patel compartía sus recurridos a bordo de su motocicleta, a la que solía llamar 'Laila'.