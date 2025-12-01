¿Quién es Karina García, la colombiana que ganó los 100 mil dólares de “La mansión de Luinny”?

La influencer colombiana Karina García se convirtió en la ganadora de la primera edición de “La mansión de Luinny”, logrando llevarse la suma de 100 mil dólares como premio mayor.

García es madre de dos hijos, Isabella, de 18 años, y Valentino, de 5.

Nacida en Medellín, Antioquia, Colombia, García alcanzó mayor popularidad a inicios de este año durante el reality “La casa de los famosos Colombia 2”, donde se ganó la empatía y la solidaridad del público ante el supuesto maltrato del cual fue víctima por parte de sus compañeros.

Sus mayores detractoras dentro del concurso fueron Melissa Gate y Yina Calderón, quienes cuestionaban su dignidad por tener relaciones sexuales dentro del reality y por su presunta victimización para ganar votos y permanecer en el programa.

En “LCDLF2”, García obtuvo protagonismo por su romance con el cantante Andrés Altafulla, quien resultó ganador de la competencia, sin embargo, ella fue la décimo sexta eliminada.

Luego del programa, García ha tenido una extensa lista de contratos y eventos importantes dentro y fuera de Colombia, entre ellos Premios Heat 2025 y la pelea que tuvo con Karely Ruiz en el Stream Fighters 4.

“La mansión de Luinny”

Este domingo, Karina García resultó ser la ganadora entre los 18 participantes de “La mansión de Luinny”, donde volvió a coincidir con una de sus mayores rivales: Yina Calderón.

Desde el principio, se posicionó como la favorita del público por sus ‘Karinazos’, sus inusuales frases en los momentos más inesperados.