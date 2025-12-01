Karina García se convierte en la ganadora de “La mansión de Luinny”

La influencer colombiana Karina García se convirtió en la primera ganadora de “La mansión de Luinny” luego de 30 días de convivencia junto a otras 17 personalidades de países como República Dominicana, México, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y España.

García se alzó con el premio mayor de 100 mil dólares tras lograr conseguir 145 mil votos del público.

Además de García, su compatriota Yina Calderón, ambas exparticipantes de “La casa de los famosos Colombia”, obtuvo el segundo lugar y se llevó 30 mil dólares y una oferta de trabajo de la plataforma de Luinny Corporán, así como la cantante dominicana Chelsy, quien ganó 25 mil dólares por las dinámicas de los patrocinadores.

El exponente urbano Yaisel La Melodía tuvo a su cargo la presentación musical de la final del reality que logró tener 1 millón de dispositivos conectados de manera simultánea.