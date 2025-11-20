Santiago Matías revela que rechazó entrada de Laura Bozzo a reality tras no acordar sueldo semanal

El productor y creador de “La casa de Alofoke”, Santiago Matías, reveló que rechazó la entrada de la presentadora de televisión peruana Laura Bozzo al reality tras no acordar sueldo semanal.

Durante una entrevista con la comunicadora Francisca, Matías explicó que Bozzo recibió una suma de dinero y firmó el contrato para unirse como participante de la segunda temporada del programa de la telerrealidad, sin embargo, él se negó a pagarle un salario específico cada semana. Así que, Jesús Manuel de la Cruz (La Fruta), quien actualmente lidera la tabla de posiciones, entró en su lugar.

“Yo creo que ‘La casa de Alofoke’ para ella iba a ser un refresh o un relanzamiento para su carrera y ella lo sabe, pero me quería cobrar una suma semanal de dinero y yo le dije que no, puedo pagarla, pero creo que le faltaría el respeto a los demás participantes”, afirmó.

Señaló que los concursantes reciben 200 dólares diarios de manera simbólica, pero su mayor ganancia es la exposición internacional, mencionando que algunos aumentaron más de un millón de seguidores en sus redes sociales en apenas 30 días.

“La Fruta entró, que es la sensación, La Fruta se quedaba afuera por Laura Bozzo, Fruta firmó un día antes, el 19, él llegó el 20”, destacó.