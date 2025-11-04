Valka abandona el reality “La casa de Alofoke 2” tras mensaje de su novio Dalex

La cantante colombiana Valeria García, mejor conocida como Valka, abandonó el reality “La casa de Alofoke 2” tras mensaje de su novio, el artista puertorriqueño Dalex.

Dalex respondió a las declaraciones de Santiago Matías, productor y creador del programa que se transmite 24 horas a través de YouTube, quien afirmó que el reguetonero provocaba incomodidad en su pareja sintiendo celos de ella.

Ante la acusación de Matías, Dalex escribió en sus historias de Instagram: “No me metas en tus payasadas para formar controversia”.

“La única razón por la que yo fuera para la casa esa es para ver a mi reina @soyvalka, que la extraño con c*jones, que a propósito ella es demasiado para la m*erda de casa esa, la única con talento de verdad, que si ella no estuviera hay ni viera la m*erda esa, mamón”, añadió.

Por su lado, Valka explicó que hace días había pensado irse de la competencia porque se estaba “ansiosa” y entiende que su depresión podría regresar.

Historia de Dalex en Instagram.

¿Quién es Valka?

La modelo, tiktoker y cantante colombiana Valka saltó a la popularidad en el año 2019 por su tema “Me provocas”.

Sin embargo, alcanzó mayor reconocimiento por ser la exnovia del streamer Westcol y actual pareja del exponente urbano puertorriqueño Dalex.

En marzo de 2024, Westcol confesó que descubrió que Valka tenía OnlyFans cuando "ya estaba enamoradito". Los videos de ella bailando desnuda se encuentran en diferentes páginas pornográficas.