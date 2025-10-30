Yesther Reyes, Sujeto Oro y Mami Jordan, los nuevos habitantes de "La casa de Alofoke 2"

Tras 9 días de competencia, Santiago Matías (Alofoke) recibió este miércoles en su casa a Joan Manuel Nova (Sujeto Oro) y María Esther Rodríguez (Mami Jordan) como sus nuevos habitantes.

Con la salida de la presentadora de televisión Dianabel Gómez y el comediante de Instagram Joserny Disla (JD con su Flow) de “La casa de Alofoke”, el merenguero de calle y el polémico personaje de redes sociales se unieron a la competencia, que el pasado 27 de octubre también dio la bienvenida a la cantante urbana La Insuperable y a Yesther Reyes, conocido por ser mejor amigo del rapero Bulova y exnovio de La Perversa.

A su llegada, los más recientes participantes expresaron su deseo de eliminar a sus compañeros y avanzar hacia la final, donde premiarán a varios.

El reality de convivencia, que inició el 20 de este mes, despidió hace una semana a las influencers Melina Rodríguez y Julissa Gutiérrez (Magalys) por votación del público, teniendo un total de 4 eliminados, además del expulsado Luis Santana, estilista y amigo de Cardi B.