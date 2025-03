Hamilton: "Creemos que podemos luchar por el campeonato"

El británico Lewis Hamilton, nuevo piloto de Ferrari y 7 veces campeón del mundo, aseguró este jueves que la escudería italiana, la más laureada de la historia, puede "luchar por el campeonato" de Fórmula 1 esta temporada, su primera con el mono rojo.

En un evento multitudinario en Milán (norte), donde junto al monegasco Charles Leclerc presentó el nuevo monoplaza con una exhibición en la que ambos demostraron sus habilidades con trompos y un pequeño circuito, Hamilton no escondió su ilusión por ser campeón con Ferrari.

"Ciao Milán. Estoy feliz de estar aquí, es un verdadero honor. Es mi primera exhibición en una ciudad como esta, con Ferrari y con Charles, y espero hacer un buen trabajo este año", dijo Sir Lewis.

"Luchamos por el objetivo de ganar y creemos que podemos estar en la pelea por el campeonato. Y con vosotros (aficionados) es posible. Es increíble estar aquí con todos", añadió.

Durante la exhibición sonó el himno de Italia: "Durante muchos años he oído el himno italiano cuando ganaba Michael Schumacher. Pero no me sé la letra, tendré que ganar para aprendérmela", bromeó.

Ferrari no gana el Mundial de Pilotos desde 2007 con el finlandés Kimi Raikkonen) y el de Cosntructores desde 2008, por lo que la llegada del 7 veces campeón del mundo ha devuelto la ilusión a todos los seguidores de la 'Scudería'.

Hamilton, de 40 años, posee los récords históricos de victorias (105) y 'poles' (104) en la Fórmula Uno; y logró seis de sus siete títulos con Mercedes, escudería para la que pilotó hasta el año pasado. El restante lo consiguió a bordo de McLaren.

La temporada 2025 comenzará con el primer Gran Premio el próximo 16 de marzo, en el clásico circuito Albert Park de Melbourne, en Australia.