Trump amenaza a los gazatíes: "están muertos" si no liberan a los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a la población de Gaza con la muerte si no son liberados los rehenes restantes de la guerra entre Israel y Hamás, y advirtió a los dirigentes del grupo islamista que abandonen ese territorio mientras puedan.

"A la población de Gaza: un hermoso futuro les espera, pero no si retienen rehenes. Si lo hacen, ¡están muertos! tomen una decisión inteligente. ¡liberen a los rehenes ahora, o habrá un infierno que pagar después!", escribió el republicano en su red Truth Social.

Trump exigió a Hamás que "devuelva inmediatamente todos los cadáveres de las personas que asesinó" durante el ataque que perpetró contra Israel el 7 de octubre de 2023 y que desató la guerra.

"¡Este es su último aviso! Para los dirigentes (de Hamás), ahora es el momento de abandonar Gaza, mientras aún tengan una oportunidad", añadió. "Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo, ni un solo miembro de Hamás estará a salvo".

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una entrevista con Fox News más tarde que Trump no estaba bromeando. "No dice este tipo de cosas si no las dice en serio, como puede ver la gente de todo el mundo. Si dice que va a hacer algo, lo va a hacer", dijo.

"Así que será mejor que se lo tomen en serio", añadió, dirigiéndose a Hamás.

Las amenazas del magnate, que se reunió el miércoles con familiares de los cautivos, se producen el mismo día en que Estados Unidos y el grupo islamista confirmaron que han mantenido contactos directos.

Esta postura rompe con la antigua política de Washington de no mantener conversaciones directas con organizaciones que considera terroristas, como es el caso de Hamás.

"Aún no ha terminado"

Preguntada por estas conversaciones, reveladas por la web Axios, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió que el enviado especial de Estados Unidos Adam Boehler tiene "autoridad para hablar con cualquiera".

"Israel ha sido consultado sobre este asunto", añadió sin dar detalle del contenido de las reuniones y dijo que "hay vidas de estadounidenses en juego".

"Durante las consultas con Estados Unidos, Israel expresó su opinión sobre las conversaciones directas con Hamás", precisó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Responsables de Hamás también confirmaron los encuentros.

"Se produjeron varias comunicaciones entre Hamás y diversos canales de comunicación estadounidenses, la última con un enviado de Estados Unidos, y se trató el tema de los prisioneros israelíes que tienen ciudadanía estadounidense, tanto los vivos como los fallecidos", declaró un responsable del grupo que pidió anonimato.

Según Axios, Boehler se reunió con autoridades de Hamás durante las últimas semanas en Doha para tratar la liberación de los cinco rehenes estadounidenses, cuatro de los cuales están muertos, según un recuento de la AFP.

A pesar de los contactos, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó el miércoles que el objetivo de acabar con Hamás en Gaza "aún no ha terminado", lo que pone en entredicho la tregua vigente en el territorio palestino. Por su parte, Netanyahu se limitó a decir que está "decidido a ganar".

Israel lanzó su ofensiva militar en la Franja tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur del país perpetrado por miembros de Hamás, en el que murieron 1,218 personas.

El grupo tomó 251 rehenes, que fueron llevados a Gaza. Un total de 58 siguen cautivos, 34 de los cuales estarían muertos, según el ejército israelí.

La operación de Israel ha provocado al menos 48.440 muertos en Gaza, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Sanidad de Hamás considerados fiables por la ONU.

El hambre, un "arma de guerra"

El 19 de enero entró en vigor un acuerdo de tregua alcanzado con la mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos.

Este pacto se aguanta con alfileres, ya que Israel y Hamás discrepan sobre cómo mantenerlo una vez expirada la primera fase del mismo. En esta primera etapa, Hamás entregó a 33 rehenes e Israel liberó a unos 1,800 palestinos.

Israel quiere que esta fase inicial se prolongue hasta mediados de abril y exige la "desmilitarización total" del territorio palestino, la salida de Hamás de Gaza y la entrega de todos los rehenes antes de pasar a una nueva fase.

Hamás quiere pasar a la segunda etapa, que contempla un alto el fuego permanente.

En medio de las disconformidades, Israel anunció el domingo que suspendió la entrada de ayuda humanitaria en la Franja, un bloqueo denunciado el miércoles por la noche en la ONU por Francia y otros cuatro países, que le instaron a permitir la "entrada incondicional y masiva" de la asistencia.