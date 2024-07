Hollywood celebra la renuncia de Biden y apoya el relevo a Kamala Harris

Los actores Mark Ruffalo y Jamie Lee Curtis o la cantante Cher celebraron este domingo la renuncia del presidente Joe Biden como candidato demócrata y dieron su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como relevo en la carrera por el poder de la Casa Blanca.

"Apoyo de todo corazón a Joe Biden y su decisión de dar un paso atrás y respaldar completamente a Kamala Harris. Ella es confiable y válida y es una firme defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color", escribió la Jamie Lee Curtis ('Freaky Fiday'), una de las primeras artistas en reaccionar a la carta de renuncia de Biden.

También las actrices Yvette Nicole Brown ('Community') o Sheryl Lee Ralph ('Abbott Elementary') pidieron el voto por Harris en sus redes sociales tras la renuncia del presidente de EE.UU. a la reelección.

El actor Mark Ruffalo ('Poor Things') hizo un llamado a la acción a los votantes demócratas: "Es hora de emprender el camino. No a Trump/Vance. No a la toma de control de nuestra nación por parte de la religión cristiana de derecha", escribió en sus redes sociales.

Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de 'Star Wars' agradeció a Biden "el historial de logros que ningún presidente ha igualado" y agregó que ahora está en manos de los estadounidenses patriotas "elegir al demócrata que honrará y promoverá su legado".

La actriz y cantante Barbra Streisand ('Funny Girl'), por su parte, apoyó la decisión de Biden de hacerse a un lado y lo calificó como "un hombre que cumplió significantes logros en su mandato de cuatro años".

El ganador de un Oscar y hermano de Billie Eilish, Finneas, publicó una foto de su familia junto a Biden y escribió: "Veo a una persona que antepone a la gente a sí misma y a su orgullo hoy, y por eso tengo un enorme respeto".

El hijo del empresario multimillonario George Soros, Alex Soros, publicó una imagen en X junto a Harris en señal de apoyo a su candidatura: "Ella es la mejor candidata que tenemos y la más cualificada", agregó.

Minutos antes de la renuncia del presidente estadounidense, la cantante estadounidense Cher dijo que, pese a amar a Biden desde que lo conoció en 2008 y haber hecho campaña en favor de su candidatura, "es hora de pasar la batuta".

Tras enterarse de la noticia, instó al Partido Demócrata a "pensar fuera de los estándares. Ganar es todo".

También se adelantó al anuncio de la renuncia el director de cine Aaron Sorkin, artífice de 'The West Wing': publicó un artículo de opinión en 'The New York Times' en el que invitó a los demócratas a nominar al senador republicano Mitt Romney como candidato a la Casa Blanca.

"Nominar a Romney sería demostrar claramente que lo que decimos es lo que realmente queremos: una demostración clara y contundente de que estas elecciones no tienen que ver con lo que suelen ser nuestras elecciones, sino con impedir que un hombre trastornado tome el poder", aseveró.