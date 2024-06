El incomodo momento que se viralizó entre Paris Jackson y Ester Expósito

Los nombres de Paris Jackson y Ester Expósito son tendencia tras la viralizarse un vídeo que capturaba un encuentro de las dos famosas en el desfile Desigual Barcelona y donde aparentemente la hija de Michael Jackson ignora a la actriz española.

El clip las muestra a ambas en la misma zona ya pesar de que se saludaron con un apretón de manos, los usuarios notaron una falta de conexión de París que evitaba mantener contacto con la protagonista de “Élite”.

Aunque Expósito parecía querer mantener una conversación y la miraba constantemente, la modelo estaba más interesada en su celular y mirar a todos lados menos a la española.

Las imágenes del incómodo momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Algunos usuarios han expresado sorpresa y otros decepción por la actitud de Paris. “Veo a Ester queriendo tener buena onda con ella y la tipa con la mirada sobradora”, dijo una usuaria.

Otro dijo: “Qué incómodo tener a una persona todo el tiempo mirándote y demás. Paris simplemente no la conoce y no la interesa conocerla, no veo nada de malo en eso”.