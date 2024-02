Viral: Alex Rodríguez responde a quienes lo critican por su bronceado

Alex Rodríguez causó preocupación entre sus seguidores por unas imágenes donde se nota con un tono de piel más oscuro luego de sus vacaciones de Año Nuevo en República Dominicana.

"Por favor, cálmense", expresó el empresario al iniciar su video publicado en Instagram sobre la comidilla que existe por su apariencia.

"Ok, gente. Sé que estoy oscuro, pero soy dominicano y me fui de vacaciones y me quedé dormido bajo el sol. Así que cálmense todos. Tranquilito, suavecito", agregó.

El exbeisbolista también se robó todas las miradas al asistir al partido de baloncesto de los Minnesota Timberwolves, junto a su pareja Jac Cordeiro, quien lo acompañó en su viaje al país y no lleva ese bronceado que ha impresionado a más de uno.