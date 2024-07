Espectáculos Públicos, una institución silente que navega en el mar de la controversia

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), una institución silente que actúa poco, en las últimas ha navegado en el mar de la controversia por su accionar ante algunos programas de radio y personajes de estas plataformas.

Lo más reciente de esta dependencia del Ministerio de Cultura es la destitución locutor Joseph Báez, quien fungía como su director en su lugar se nombró Giovanny Cruz, viceministro de Creatividad y Formación Artística.

Esta destitución se da luego que la CNEPR le otorgara el carnet de locución a la presentadora Amelia Alcántara sin tomar el examen que se requiere para esta certificación.

En ese momento, Joseph Báez explicó a LISTÍN DIARIO que otorgarle el certificado a Alcántara "obedece a un plan de regularización que viene realizando la entidad con comunicadores que tienen algunos años laborando" en los medios de comunicación, sin estar debidamente autorizados.

En ese sentido, Báez informó que también llevará a cabo un programa de formación impartido por reconocidos profesionales del micrófono.

"A la vez la Comisión de Espectáculos Públicos realizará con Ministerio de Cultura módulos de formación en comunicación oral impartido por reconocidos locutores y locutores dominicanos. Así que exhortamos a todas las personas que estén en dicha situación contactarnos para así regularizar su status", recalcó.

Por su lado, Alcántara agradeció a Espectáculos Públicos por darle la oportunidad de tener su carnet, el cual había deseado desde hace tiempo.

Se recuerda que la panelista de "Fogaraté" sostuvo una reunión el pasado viernes Báez, Giovanny Cruz.

Tras el diálogo que sostuvo con los funcionarios, Alcántara afirmó en su Instagram que seguirá las recomendaciones de la entidad para su trabajo en los medios de comunicación y de igual manera exhortó a sus colegas hacer lo propio.

Sin embargo, Alcántara no cumplió con su palabra y el día después de obtener el carnet de locución se expresó con lenguaje soez en radio nacional refiriéndose a una situación intima con la presentadora Sandra Berrocal

Esto ha provocado lluvias de críticas del público en general y de algunas figuras de del entretenimiento como Waddys Jáquez.

“Certificar la no preparación lamentablemente no es la forma de decir que están haciendo el trabajo, debió haber más rigor, porque mejor no se organizaron talleres obligatorios de formación? un proceso que podía ser productivo tanto para ella como para todos los que están en los medios, que maldita pena, qué vergüenza, Espectáculos públicos debe cerrar”, comentó Jáquez en una publicación de la revista Luminarias TV.

Cultura emite resolución

El Ministerio de Cultura (MINC) emitió una nueva resolución que recalca lo ya establecido en el reglamento de la CNEPR; las pautas generales de comportamiento para los medios de comunicación durante la transmisión de espectáculos públicos, radiales o televisivos.

De acuerdo al comunicado, las medidas de la nueva resolución buscan reforzar la formación ciudadana y proteger la dignidad humana, en cumplimiento con los preceptos constitucionales y legales vigentes en el país.

Entre las principales directrices establecidas, se prohíbe el uso del lenguaje explícito y cualquier influencia malsana que perturbe el desarrollo armónico de la niñez y la juventud dominicana.

De igual modo, la institución dispone que las transmisiones deben fomentar las buenas costumbres cívicas y ciudadanas, el respeto a la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares.

Además, establece que se deben evitar expresiones maliciosas, apología del crimen o la violencia, y cualquier contenido que denigre a cualquier persona, especialmente a los héroes nacionales, así como que las transmisiones deben contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, conservar las costumbres y tradiciones nacionales, y exaltar los valores de la nacionalidad dominicana.

Por último, los contenidos deben tener fines formativos, alineados con los artículos 8, 38, 63 y 64 de la Constitución, que promueven la educación, la información y el entretenimiento cultural.

Suspensión

La semana pasada la CNEPR suspendió al programa "Sin filtro radio show" por cinco días y al merenguero Sujeto Oro 24 le prohibió hablar ni presentarse en 30 días en los medios de comunicación, aunque sí puede cantar en los escenarios.

La entidad gubernamental acusa al cantante de expresarse en el programa radial con "palabras muy explícitas y un lenguaje exageradamente vulgar".

La sanción se expandió al programa que se transmite por la emisora radial KQ-94 FM porque sus conductores no sacaron a tiempo del aire la entrevista en vivo.

"Muy por el contrario, lo dejó fluir, es decir, lo dejó expresarse libremente", dice uno de los considerando de la resolución.

Además se sumó al hecho que el contenido fue subido a las plataformas digitales sin restricciones y se hizo viral, "lo que significa que tuvo un alcance mayor, por ende un daño mayor a la sociedad".

En declaraciones a LISTÍN DIARIO, Joseph Báez advirtió que "esto va en serio, hay una preocupación y dentro del marco legal y regulatorio hay que buscarle una solución".

Sobre el tema abundó: "El nivel de hartazgo de la sociedad lo hemos valorado, y nos hacen llegar denuncias directas al presidente (Luis Abinader) y a nosotros, y debemos hacer conciencia de las responsabilidades que incluyen a los dueños y directores de medios".

Báez aclaró que "no es coartar libertad de expresión, nunca pasará eso, pero sí apelar al compromiso social".

También adelantó que se trabaja en una lista de términos ofensivos para solicitar a YouTube que el algoritmo de la plataforma pueda tomar algún tipo de control en los contenidos ofensivos y violentos que se produzcan desde República Dominicana.