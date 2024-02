Bolívar Valera quisiera ceder su nominación en Premios Soberano 2024

Los reclamos de las figuras y artistas que quedan fuera de la lista de nominados de Premios Soberano nunca faltan, sin embargo, los casos para renunciar al reconocimiento pocas veces ocurren. Bolívar Valera se ha unido a esas excepciones y expresó sus deseos de no volver a competir en la premiación que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

El locutor y actual diputado de Santo Domingo Este, nominado en la categoría Programa Radial de Variedades por "El Mañanero", pidió que su espacio sea cedido a una persona que esté iniciando en la radio.

"Yo honestamente me gustaría que le cedieran ese espacio a alguien que comience hacer radio y que a El Mañanero no lo nominen. Yo de verdad me gustaría hacerlo", expresó Valera durante su participación en el programa matutino.

"De verdad si hay alguna posibilidad de que nominen a quienes tienen programa de radio nuevo, cosas así, porque le sirve de estimulo... Yo no creo en el premio", agregó.

En ese sentido, el humorista explicó que su decisión fue tomada por coherencia, ya que entiende "es contraproducente" recibir un premio en el que no cree.

"Yo no tengo nada en contra de ellos, lo que te digo es que nominen a quien le importe porque a mí no me importa", aclaró, afirmando que no es respetable que en una categoría donde Jochy Santos o su programa "El Mismo Golpe" estén nominados gane otro proyecto.

"El Mismo Golpe" nunca ha ganado un Soberano, a pesar de sus más de 25 años al aire. Incluso, "Esto No Es Radio" ganó Programa Radial de Variedades en la pasada entrega de los premios.