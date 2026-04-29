Yohan: “La gente recibe la bachata, el merengue y todo lo tropical de una forma muy distinta”

Para Yohan, la música tropical crea un ambiente especial en los conciertos. Por ello, continúa apostando a ritmos como la bachata y el merengue para mantenerse vigente y complacer a su público.

Ahora, el novel cantante de 23 años, quien obtuvo popularidad al ganar la primera edición de "The Voice Dominicana", se encuentra promocionando su nuevo sencillo.

Se trata de "Loco", una bachata con sonidos clásicos y toques de salsa producida por Robinson Hernández, quien ha trabajado con Prince Royce y Zacarías Ferreira.

Durante una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO, el artista catalogó como un "sueño hecho realidad" debutar como compositor y contar con el piano de Janina Rosado, arreglista y pianista de Juan Luis Guerra.

"Siento que es un pedazo de mí, por primera vez expuesto a la gente, a la gente que siempre me escucha, que siempre me ha apoyado y me emociona muchisímo porque es una canción que demuestra una riqueza musical, como una evolución musical y una fusión muy interesante", expresó.

"Yo quería que tuviera algo diferente, algo que sorprenda a la gente para ser un primer sencillo, entonces hicimos una bachata que tiene mucho grajo, en buen dominicano", explicó.

El tema corresponde al álbum que Yohan lanzará próximamente.

Señaló lo especial de interpretar sus canciones en vivo y qué lo atrajo del ritmo.

"Me gusta mucho sobre todo en el momento de pararme y cantarla con un público, con mi banda, creo que eso es lo que me ha enamorado más del género porque la gente recibe la bachata, el merengue y todo lo tropical de una forma muy distinta", afirmó.