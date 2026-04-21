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Música

Roberto Carlos: el rey brasileño de la canción que en 85 años de vida se volvió un gigante romántico

Es el cantautor más importante de la historia de Brasil y uno de los artistas con mayores ventas a nivel mundial

  • En su niñez, jugando en la estación de un tren de su pueblo, fue atropellado por una locomotora de vapor. Tuvieron que amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla y desde entonces utiliza una prótesis.
  • En 2010 perdió a su madre, Laura Moira Braga, en su cumpleaños número 69 mientras estaba en una gira por Estados Unidos. En 1978 le había dedicado la canción “Lady Laura”.
  • El artista, que solo viste de azul y blanco, procreó cuatro hijos de sus relaciones con varias parejas. Sus tres esposas murieron en el camino.
El cantante brasileño Roberto Carlos da un concierto en el Radio City Music Hall en Nueva York el domingo 8 de mayo de 2022.

El cantante brasileño Roberto Carlos da un concierto en el Radio City Music Hall en Nueva York el domingo 8 de mayo de 2022.Isaac Arias / Associated Press

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Keyly MartínezSanto Domingo

Vestido de azul cielo y blanco como la pureza que representa una paloma, “El rey de la música romántica”, Roberto Carlos, celebró sus 85 primaveras, el pasado domingo, 19 de abril. 

Pensar en artistas brasileros que marcan la historia de la canción nos lleva a la carrera de este cantante, convertido en un gigante de la música romántica.

Desde "João e Maria" / "Fora do Tom", lanzada en 1959, hasta el presente, su vida es un homenaje a la música romántica en portugués y español.

Nació el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, Brasil. Su vida desde joven está marcada por la tragedia. A los seis años perdió su pierna derecha en un accidente.

Jugando en la estación de un tren de su pueblo, fue atropellado por una locomotora de vapor. Tuvieron que amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla y desde entonces utiliza una prótesis. 

Rara vez habla de ello. A excepción de una ocasión: "No quiero hablar de eso. Es algo que me pertenece a mí únicamente y de lo que jamás converso con ningún informador. No, no creas que tengo complejos… pero, ¡basta, no hablaré más!", dijo al periodista Manuel Roman, con quien ha compartido varios conversatorios.

Y a lo largo de su vida mantiene una línea muy marcada con el estrellato y su intimidad, aunque, como a toda figura pública, la información sale a relucir. 

Su vida tiene momentos complicados. En 2010 perdió a su madre, Laura Moira Braga, en su cumpleaños número 69 mientras estaba en una gira por Estados Unidos. En 1978, como demostración de su cariño, le había dedicado la canción “Lady Laura”, que resonó en español en casi toda América Latina a partir de 1979.

Lady Laura vivía en el barrio del Retiro, una modesta casa en la cima de una colina. "Zunga" era el apodo que se dio a Lady Laura Roberto Carlos en la infancia. Era un niño normal y feliz que le encantaba bicicleta por la colina cerca de su casa, volar una cometa y jugando al fútbol. Acompañado por amigos, se bañaban en las aguas del río Itapemirim, donde, con su padre y hermanos mayores, aprendió a madar y pescado. En seis años, Robert se inscribió en el colegio de monjas a Jesucristo el Rey Años más tarde, la Joven Guardia, su maestra de segundo de Cristo Rey, Sr. Fausta, dale el medallón que hasta la fecha ninguna correa para el cuello. Roberto Carlos era un niño tranquilo y soñador que se pasaban horas escuchando la radio, mostrando mucho interés en la música, el aprendizaje de la guitarra y el piano con su madre en un primer momento y luego el Conservatorio de Música de CACH. Roberto Carlos le gustaba ver películas y visitante frecuente fue la matinée del domingo, disfrutó de las comedias y películas de aventuras y emocionado con las novelas. Su verdadera pasión, sin embargo, era la música. Su primer ídolo fue Bob Nelson, un artista brasileño que se vestía como vaquero estaba cantando "país" en portugués, Roberto le gustaba cantar sus canciones. Robert sólo tenía nueve años cuando su madre, doña Laura, le sugirió que cantar en la radio Itapemirim, prefijo Zyl-9 en el programa de la mañana para los niños Jair Teixeira, presentando ese día por Marques da Silva. La primera vez que se presentó, cantó el bolero "Amor y Más Amor", hit de Fernando Borel. "Nunca estuve tan nervioso en mi vida. Las piernas le temblaban. Pensé que era sólo una fuerza de expresión, porque hasta entonces no lo había sentido. ¡Qué cosa tan impresionante!" recordaría años más tarde. Roberto continuó asistiendo a la sala de la radio todos los domingos. hijo de doña Laura arreglado con ropa confeccionada por ella misma. Roberto Carlos cantó y todo el mundo impresionado con su tono y su talento natural para la música. Así pues, incluso en la infancia, la pasión por la música ya estaba en su corazón. Sus padres querían que fuera médico, pero en ningún momento dejó de promover la vocación del niño. Roberto había elegido la música. Durante este período de la vida, la adolescencia temprana, cualquier niño de los sueños de volar alto en el interior y ver el mundo, para tratar de la vida en la gran ciudad. En enero de 1955, Roberto Carlos fue un día de fiesta en Niterói en la casa de su tía Jovina la Dindinha con la intención de presentar un programas de radio que le dio pocas oportunidades para nuevos cantantes. Durante este tiempo, decidió, con la aprobación de sus padres siguen viviendo en la calle del barrio San José Fonseca, en Niterói, Brasil se inscribieron en el Colegio. Un año más tarde su familia se mudó a Río de Janeiro, asentándose en el distrito de Lins de Vasconcellos. A los 15, Roberto ya tenía alguna noción de la música gracias a clases de piano y teoría musical que había recibido en Itapemirim. En los programas que visitó, le gustaba cantar el repertorio de Tito Madi y Duran Dolores, como todos los grandes éxitos de la temporada. Alrededor de este tiempo, un verdadero éxito llegó en las tiendas de discos en todo el mundo: la que contiene compacto "Rock Around the Clock" de Bill Halley y sus Cometas. El ritmo era enloquecedor. Los instrumentos, jugó bastante alto. El cantante parecía incitar a la multitud para bailar y celebrar. Poco después llegó el éxito de Elvis Presley, Little Richard, Gene Vincent, Chuck Berry y que eran adoradas por los adolescentes. Comenzó la era del rock. Los jóvenes brasileños, por supuesto, pronto se unieron al movimiento. Celly Campello ráfagas en todas las radios con "Stupid Cupid". Levántate de televisión y programas de radio dedicado exclusivamente al rock. "Los comandos de brotes" se presenta en Sao Paulo en Radio Bandeirantes, de Sérgio Galvão y Río de Janeiro, la Radio de Guanabara, de Carlos Imperial. Aún en Radio Bandeirantes de Sao Paulo, se produjo el domingo, el Festival de brotes producidos por Enzo de Almeida Passos. brotes locales los domingos eran animados por "Hello" de Radio Mayrink Veiga, presentado por la misma Sanador Jair de que corrió en la televisión de Río, "hoy es día de rock". Video

VIDEO. LADY LAURA, Roberto Carlos. 


Roberto Carlos canta La Distancia ( A distância ). Vídeo e áudio remasterizado para HD. Video

VIDEO. Roberto Carlos canta "La Distancia" ( A distância ). 


PAREJAS

El afecto romántico también ha marcado la vida del artista y transformado sus composiciones. Cuatro hijos y varias parejas marcan su vida amorosa.

A los veinticinco años estuvo con María Lucila Torres, con quien tuvo un hijo, Rafael, que no reconoció hasta que en 1991 una demanda de ella obligó al cantante a darle su apellido, Braga. Pocas fechas después, María Lucila moría de cáncer. 

En septiembre de 2021, Rafael Dudu Braga, murió a los 52 años a causa de cáncer de peritoneo. El hijo del cantante nació con glaucoma, en su infancia fue sometido a siete cirugías, pero perdió la vista a los 23 años tras desprenderse la retina.

La primera esposa de Roberto Carlos se llamaba Cleonice Rossi Martinelli, a la que conoció siendo asistente social. Se casaron en 1968 y se separaron en 1979. Él adopto a su hija, Ana Paula Rossi Braga.

En el matrimonio tuvieron dos hijos, Roberto y Luciana. Convivieron felices doce años hasta que se separaron. Más tarde, ella falleció de una enfermedad cancerígena.

Él volvió a casarse con la actriz Miriam Ríos, unión que duró desde 1980 hasta 1989. Finalmente, contrajo un tercer matrimonio en 1996 con la pedagoga María Rita Simöes, quien se fue de este mundo tres años más tarde, debido a un cáncer. 

En una de sus confidencias, Roberto Carlos le mencionó a su amigo comunicador Manuel Román que: Lo que más me interesa en esta vida es la espiritualidad del ser humano.

Roberto Carlos - Yo solo quiero (Un millon de amigos) (Official Video) Audio oficial de Roberto Carlos de su tema 'Yo solo quiero (Un mill´pon de amigos)'. Haz clic aquí para escuchar a Roberto Carlos en: Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCa61SNyOCMWaL2PPEM-Qz6w Spotify: https://open.spotify.com/artist/7fAKtXSdNInWAIf0jVUz65?autoplay=true&v=AGoogle Play: https://play.google.com/music/preview/Avl4kgb3yj4iyofqvdc7abt52ci?play=1&u=0Dezzer: https://www.deezer.com/es/artist/7613/radio?autoplay=true Otros videos de Roberto Carlos: Esa Mujer:https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=10fyC0Gdhrk Cama y mesa: https://www.youtube.com/watch?v=7Kae99G-Yqk Suscríbete al canal de Roberto Carlos en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCa61SNyOCMWaL2PPEM-Qz6w --------- Letras: Yo sólo quiero mirar los campos Yo sólo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo sólo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Yo quiero creer la paz del futuro Quiero tener un logar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme Cantando alto, sonriendo libre Yo quiero amor siempre en esta vida Pedir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonriso al viento Verlo llorar pero de contento Venga conmigo a ver los campos Cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos E así más fuerte poder cantar Fuente: Musixmatch Compositores: ESTEVES ERASMO / BRAGA ROBERTO CARLOS Letra de Un millón de amigos © Emi Songs Do Brasil Edicoes Musicais Ltda #YoSoloQuiero #RobertoCarlos #Baladas Video

VIDEO. Roberto Carlos - "Yo solo quiero (Un millon de amigos)  


DE SUS CANCIONES

El compositor tiene más de 600 canciones en su discografía que ha creado a lo largo de su carrera, en su página web Roberto Carlos Site Oficial se destacan clásicos atemporales como "Detalles", "Amigo", "Cama y Mesa", "Emociones" y "Un Millón de Amigos". 

Su repertorio combina baladas apasionadas y letras sentimentales que han marcado generaciones, destacando también temas como "La Distancia", "Jesucristo" y "Qué Será de Ti".

Por igual, "El cacharrito", "Un gato en la oscuridad", "Cóncavo y Convexo", "Amada amante" y otras tantas van de generación en generación.

Canciones en español. En 1965, Roberto Carlos empezó a cantar en español para adentrarse en el mundo latino y México le recibió con los brazos abiertos.

Él recuerda a los mexicanos con mucho cariño: "México para mí es esencial, más que todo el cariño que he recibido en cada una de mis visitas; fue el público mexicano que aceptó las primeras versiones en español de mis temas y de ahí se dio el salto a otros países hispanos”.

Legado. Más de 150 millones de discos vendidos, 600 canciones y letras eternas. El legado de Roberto Carlos vive en su musa, en la balada romántica y sobre cada fanático que reproduce sus composiciones y se identifica con la melancolía de su voz.

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