Roberto Carlos: el rey brasileño de la canción que en 85 años de vida se volvió un gigante romántico

Vestido de azul cielo y blanco como la pureza que representa una paloma, “El rey de la música romántica”, Roberto Carlos, celebró sus 85 primaveras, el pasado domingo, 19 de abril.

Pensar en artistas brasileros que marcan la historia de la canción nos lleva a la carrera de este cantante, convertido en un gigante de la música romántica.

Desde "João e Maria" / "Fora do Tom", lanzada en 1959, hasta el presente, su vida es un homenaje a la música romántica en portugués y español.

Nació el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, Brasil. Su vida desde joven está marcada por la tragedia. A los seis años perdió su pierna derecha en un accidente.

Jugando en la estación de un tren de su pueblo, fue atropellado por una locomotora de vapor. Tuvieron que amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla y desde entonces utiliza una prótesis.

Rara vez habla de ello. A excepción de una ocasión: "No quiero hablar de eso. Es algo que me pertenece a mí únicamente y de lo que jamás converso con ningún informador. No, no creas que tengo complejos… pero, ¡basta, no hablaré más!", dijo al periodista Manuel Roman, con quien ha compartido varios conversatorios.

Y a lo largo de su vida mantiene una línea muy marcada con el estrellato y su intimidad, aunque, como a toda figura pública, la información sale a relucir.

Su vida tiene momentos complicados. En 2010 perdió a su madre, Laura Moira Braga, en su cumpleaños número 69 mientras estaba en una gira por Estados Unidos. En 1978, como demostración de su cariño, le había dedicado la canción “Lady Laura”, que resonó en español en casi toda América Latina a partir de 1979.

Video VIDEO. LADY LAURA, Roberto Carlos.



Video VIDEO. Roberto Carlos canta "La Distancia" ( A distância ).



PAREJAS

El afecto romántico también ha marcado la vida del artista y transformado sus composiciones. Cuatro hijos y varias parejas marcan su vida amorosa.

A los veinticinco años estuvo con María Lucila Torres, con quien tuvo un hijo, Rafael, que no reconoció hasta que en 1991 una demanda de ella obligó al cantante a darle su apellido, Braga. Pocas fechas después, María Lucila moría de cáncer.

En septiembre de 2021, Rafael Dudu Braga, murió a los 52 años a causa de cáncer de peritoneo. El hijo del cantante nació con glaucoma, en su infancia fue sometido a siete cirugías, pero perdió la vista a los 23 años tras desprenderse la retina.

La primera esposa de Roberto Carlos se llamaba Cleonice Rossi Martinelli, a la que conoció siendo asistente social. Se casaron en 1968 y se separaron en 1979. Él adopto a su hija, Ana Paula Rossi Braga.

En el matrimonio tuvieron dos hijos, Roberto y Luciana. Convivieron felices doce años hasta que se separaron. Más tarde, ella falleció de una enfermedad cancerígena.

Él volvió a casarse con la actriz Miriam Ríos, unión que duró desde 1980 hasta 1989. Finalmente, contrajo un tercer matrimonio en 1996 con la pedagoga María Rita Simöes, quien se fue de este mundo tres años más tarde, debido a un cáncer.

En una de sus confidencias, Roberto Carlos le mencionó a su amigo comunicador Manuel Román que: Lo que más me interesa en esta vida es la espiritualidad del ser humano.

Video VIDEO. Roberto Carlos - "Yo solo quiero (Un millon de amigos)



DE SUS CANCIONES

El compositor tiene más de 600 canciones en su discografía que ha creado a lo largo de su carrera, en su página web Roberto Carlos Site Oficial se destacan clásicos atemporales como "Detalles", "Amigo", "Cama y Mesa", "Emociones" y "Un Millón de Amigos".

Su repertorio combina baladas apasionadas y letras sentimentales que han marcado generaciones, destacando también temas como "La Distancia", "Jesucristo" y "Qué Será de Ti".

Por igual, "El cacharrito", "Un gato en la oscuridad", "Cóncavo y Convexo", "Amada amante" y otras tantas van de generación en generación.

Canciones en español. En 1965, Roberto Carlos empezó a cantar en español para adentrarse en el mundo latino y México le recibió con los brazos abiertos.

Él recuerda a los mexicanos con mucho cariño: "México para mí es esencial, más que todo el cariño que he recibido en cada una de mis visitas; fue el público mexicano que aceptó las primeras versiones en español de mis temas y de ahí se dio el salto a otros países hispanos”.

Legado. Más de 150 millones de discos vendidos, 600 canciones y letras eternas. El legado de Roberto Carlos vive en su musa, en la balada romántica y sobre cada fanático que reproduce sus composiciones y se identifica con la melancolía de su voz.