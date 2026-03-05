Unión de costeños: Shakira y Beéle lanzan “Algo tú”

Hoy, la artista ganadora del Grammy y del Latin Grammy, Shakira, y la estrella emergente colombiana Beéle lanzaron su nuevo sencillo “Algo tú”. Producida por A.C., Flambo, Shakira y Beéle, la canción está disponible a través de Sony Music Latin/5020 Records.

Shakira y Beéle presentaron el tema en vivo el pasado fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, que se convirtió en el evento más multitudinario en la historia del lugar. Interpretando “Algo tú” ante más de 400.000 fans, Shakira y Beéle electrizaron la plaza y generaron gran expectativa por el lanzamiento de la canción. Sus estilos se complementan a la perfección en el track, resultando en una fusión increíble de latino y afro, con un guiño a instrumentos autóctonos y sonidos como la gaita colombiana (flauta), recordando la ciudad de Barranquilla, donde Shakira y Beéle nacieron. Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión de su hit global “Hips Don’t Lie” junto a Ed Sheeran y Beéle para la serie Spotify Anniversary en celebración de su álbum Oral Fixation, Vol. 2. (2005). Este concierto ha generado aún más expectativa para el regreso de Shakira a la Playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde se presentará en el concierto Todo Mundo No Rio el próximo 2 de mayo. Este show gratuito será un vibrante espectáculo en el que Shakira interpretará sus mayores éxitos a lo largo de toda su carrera y continuará su épica gira mundial durante 2026.

El lanzamiento de “Algo tú” llega luego de que Shakira fuese coronada por Billboard por la “gira hispana más taquillera de todos los tiempos”, con su reciente “Las mujeres ya no lloran World Tour”, que alcanzó ingresos brutos de $421,6 millones e incluyó 82 shows de estadio en todo Estados Unidos y Latinoamérica, con más de 3,3 millones de asistentes.

Continuando con este emocionante año, Shakira acaba de ser anunciada como nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026. Este prestigioso reconocimiento será sometido a votación y anunciado durante la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026.

