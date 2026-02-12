Río de Janeiro espera dos millones de personas en el concierto de Shakira en Copacabana

Las autoridades de Río de Janeiro y los organizadores del evento calculan que al menos dos millones de personas asistirán al concierto gratuito que la colombiana Shakira ofrecerá el 2 de mayo próximo en Copacabana, la playa más famosa de Brasil.

La previsión fue divulgada en una rueda de prensa concedida este jueves por los organizadores del evento, que en 2024 reunió a 1,6 millones de personas para el concierto de Madonna y en 2025 a 2,1 millones para la presentación de Lady Gaga, según sus cálculos.

"No podíamos haber escogido a nadie mejor para el concierto de este año en Río porque Shakira representa lo que existe de mejor en la cultura mundial y en la cultura latina. Una cultura que es capaz de movilizar a millones. Con seguridad ella va a llenar la playa", afirmó el secretario municipal de Cultura, Lucas Padilha.

La secretaria regional de Cultura del estado de Río de Janeiro, Danielle Barros, dijo que la movilización policial y la estructura de organización para el concierto de Shakira será igual a la del año pasado.

Padilha recordó que Shakira comenzó en Río su actual gira mundial, que es la mayor gira de un artista latinoamericano en el mundo.

Igualmente, recordó que el mayor número de turistas que visita Río, incluso en eventos musicales, es procedente de países vecinos en América Latina, en los que la colombiana tiene un gran número de seguidores.

En la rueda de prensa fue exhibido un video enviado por la cantante y compositora, que ya publicó en sus redes sociales, en el que Shakira, en inglés, asegura que será protagonista del mayor concierto del planeta, "¡en Copacabana, baby!".

Brasil, agrega la cantante ya en portugués, "estaré con ustedes en breve, en el concierto más soñado en mi vida. Mi Dios, vamos a divertirnos mucho. Estoy extrañándolos, pero en breve estaré en Río, en la playa de Copacabana. Muchas gracias y un gran beso. Te amo Brasil".

El empresario Luiz Oscar Niemeyer, socio de la productora Bonus Track, responsable del concierto, recordó que el año pasado Shakira obtuvo un récord como la artista latinoamericana con mayor venta de entradas en una gira mundial.