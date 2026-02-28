Muere Enerolisa Núñez "Reina de la Salve", figura emblemática del folclore dominicano

Falleció este sábado Enerolisa Núñez, cantante y figura emblemática del folclore dominicano, conocida también como “Reina de la Salve”.

“El Ministerio de Cultura lamenta profundamente la partida de Enerolisa Núñez, ‘Reina de la salve’, cuya voz sostuvo la fe y la esperanza de generaciones. Referente cultural y símbolo vivo de nuestra identidad, su legado permanecerá en el corazón del pueblo dominicano”, escribió la cuenta oficial del Ministerio de Cultura en X.

Núñez fue una de las voces más importantes de la música afrodominicana. Su trabajo ayudó a mantener viva la salve, un ritmo tradicional de raíces africanas que mezcla cantos religiosos, tambores y expresiones espirituales propias de la comunidad afrodescendiente dominicana.

La artista, quien murió a los 74 años, nació en Villa Mella, Santo Domingo Norte, desde donde estuvo al frente de Enerolisa y La salve de Mata Los Indios, consolidando una tradición familiar que trascendió generaciones y escenarios.

De acuerdo a medios, en 2022, Enerolisa sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), que afectó su condición física.