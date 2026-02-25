Shakira, Iron Maiden, Oasis y Mariah Carey reciben nominaciones al Salón de la Fama del Rock & Roll

Shakira, Phil Collins, Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Iron Maiden y Luther Vandross son algunos de los nominados de 2026 para ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll, una amplia red que incluye rap, metal, R&B, hip-hop, britpop, blues rock y pop.

El salón reveló el miércoles la lista de 17 artistas nominados, una lista que también incluye a Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition, Sade y Wu-Tang Clan.

Billy Idol, Joy Division/New Order regresan a las nominaciones tras no ser incluidos el año pasado. Esta vez, la lista también incluye a dos grupos de hermanos músicos que han tenido disputas públicas y recientes reuniones: The Black Crowes y Oasis.

Collins, quien ya está en el Salón como miembro de Genesis y tuvo éxitos en solitario como "In the Air Tonight" y "One More Night", ha ganado ocho Grammys, incluido el de álbum del año en 1985 por "No Jacket Required". "The Miseducation of Lauryn Hill" de Hill hizo historia como el primer álbum de hip-hop en ganar el Grammy al álbum del año en 1999.

Carey, nominado en 2024 y 2025, ha tenido 19 éxitos número 1 en el Billboard Hot 100, mientras que el vocalista de soul-jazz Sade, también nominado en 2024, tuvo éxitos de soft rock como "Smooth Operator" y "The Sweetest Taboo". El Wu-Tang Clan ha sido aclamado como un grupo innovador del rap desde su revolucionario álbum debut de 1993, "Enter the Wu-Tang".

INXS dominó las listas de éxitos de finales de los 80 con éxitos como "Need You Tonight", "Devil Inside" y "New Sensation". Etheridge, dos veces ganadora del Grammy, es conocida por sus canciones "Come to My Window" y "I'm the Only One". Iron Maiden impulsó la nueva ola del heavy metal británico con álbumes icónicos como "The Number of the Beast".

New Edition tuvo los éxitos "Cool It Now" y "Candy Girl", mientras que Shakira ha sido elogiada por su capacidad para conectar la música latina con el rock y el pop. Pink ha tenido cuatro canciones y tres álbumes número uno, incluyendo "The Truth About Love".

Diez de los 17 nominados están en la boleta por primera vez: Buckley, Collins, Etheridge, Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Vandross y Wu-Tang Clan.

Vandross, quien vendió más de 25 millones de álbumes y tuvo los éxitos "Here and Now" y "Any Love", murió en 2005. Buckley, cuyo álbum debut de 1994, "Grace", es ampliamente aclamado, murió en 1997.

"Esta diversa lista de talentosos nominados reconoce los rostros y sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su continuo impacto en la cultura juvenil", dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado.

Los incluidos en 2026 se revelarán en abril, junto con los incluidos que ingresan al salón en tres categorías de comité especial: influencia musical, excelencia musical y el premio Ahmet Ertegun a artistas no intérpretes.

Los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para la inclusión. Los nominados serán elegidos por votación de más de 1200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

El año pasado, Cyndi Lauper, Outkast, Bad Company , Chubby Checker, Soundgarden, Joe Cocker, Salt-N-Pepa, The White Stripes, Carol Kaye, Nicky Hopkins, Lenny Waronker, Thom Bell y Warren Zevon fueron incluidos.