Carlos Vives revive la magia de dedicar canciones de amor con “Te dedico”
Escrita por Carlos Vives, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal,“Te dedico” marca el inicio de un proyecto que apuesta por volver a la esencia: canciones auténticas, emociones reales y una conexión que trasciende el tiempo.
El ícono colombiano Carlos Vives presenta “Te dedico”, el primer adelanto de “El último disco”. Esta canción marca una nueva etapa artística en la carrera de Vives, apostando por un regreso a los valores que realmente importan, como el romanticismo y una forma más íntima de conectar a través de la música.
Vivimos en un tiempo donde ya no se dedican canciones, ni se mira a los ojos, un mundo de relaciones desechables donde dedicar algo real es un acto revolucionario.
El video musical tiene como protagonista a Pedro Vives, hijo del artista, quien representa el encuentro entre distintas formas de vivir las relaciones. Sobre el mensaje de la canción y el video, Pedro Vives expresa, “Los valores han cambiado bastante pero por ejemplo en la canción y en el video valores como es el amor, como se vivía antes más romántico sobre todo, son muy importantes y en verdad no podemos dejar eso atrás”.
A través de los visuales se explora la contracultura, el contraste entre distintas épocas y formas de expresión. En ese contexto, “Te dedico” se presenta como una canción que busca la conexión personal y emocional verdadera, así como lo resume Carlos Vives: “Siempre es necesario tener a la mano una canción para dedicar”.
Escrita por Carlos Vives, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal,“Te dedico” marca el inicio de un proyecto que apuesta por volver a la esencia: canciones auténticas, emociones reales y una conexión que trasciende el tiempo. Además, marca el inicio de un nuevo capítulo en la carrera del artista y sirve como antesala de su próxima gira internacional “Tour al Sol 2026”, con fechas confirmadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Para más información y venta de boletos, visite www.carlosvives.com.
A continuación, las fechas del “Tour al Sol 2026”:
FECHA
CIUDAD
VENUE
04/16/2026
04/19/2026
04/24/2026
04/26/2026
Toronto, Canadá
Montreal, Canadá
New York, NY
New Orleans, LA
Coca Cola Coliseum
Bell Place
Radio City Music Hall
Jazz & Heritage Festival
05/01/2026
05/02/2026
05/07/2026
Sugar Land, TX
Grand Prairie, TX
Chicago, IL
Smart Financial Centre
Texas Trust CU Theatre
Rosemont Theatre
05/09/2026
Fairfax, VA
Eagle Bank Arena
05/10/2026
Boston, MA
Agganis Arena
05/14/2026
Seattle, WA
WAMU Theatre
05/16/2026
Los Ángeles, CA
Peacock Theater
05/23/2026
Miami, FL
Kaseya Center
05/24/2026
Orlando, FL
Kia Center
06/05/2026
San Juan, PR
Coliseo de Puerto Rico
Recientemente, Vives recibió 3 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías “Artista del Año - Tropical”, “Colaboración del Año - Tropical” por su éxito La Tierra del Olvido (Versión Salsa) junto a Grupo Niche y “Álbum del Año - Tropical” por Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe).