Música

Carlos Vives revive la magia de dedicar canciones de amor con “Te dedico”

Escrita por Carlos Vives, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal,“Te dedico” marca el inicio de un proyecto que apuesta por volver a la esencia: canciones auténticas, emociones reales y una conexión que trasciende el tiempo.

Carlos Vives.

Carlos Vives.foto: fuente externa

Avatar del Listín Diario

Santo Domingo, RD

El ícono colombiano Carlos Vives presenta “Te dedico”, el primer adelanto de “El último disco”. Esta canción marca una nueva etapa artística en la carrera de Vives, apostando por un regreso a los valores que realmente importan, como el romanticismo y una forma más íntima de conectar a través de la música.

Vivimos en un tiempo donde ya no se dedican canciones, ni se mira a los ojos, un mundo de relaciones desechables donde dedicar algo real es un acto revolucionario. 

El video musical tiene como protagonista a Pedro Vives, hijo del artista, quien representa el encuentro entre distintas formas de vivir las relaciones. Sobre el mensaje de la canción y el video, Pedro Vives expresa, “Los valores han cambiado bastante pero por ejemplo en la canción y en el video valores como es el amor, como se vivía antes más romántico sobre todo, son muy importantes y en verdad no podemos dejar eso atrás”.

A través de los visuales se explora la contracultura, el contraste entre distintas épocas y formas de expresión. En ese contexto, “Te dedico” se presenta como una canción que busca la conexión personal y emocional verdadera, así como lo resume Carlos Vives: “Siempre es necesario tener a la mano una canción para dedicar”.

Escrita por Carlos Vives, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal,“Te dedico” marca el inicio de un proyecto que apuesta por volver a la esencia: canciones auténticas, emociones reales y una conexión que trasciende el tiempo. Además, marca el inicio de un nuevo capítulo en la carrera del artista y sirve como antesala de su próxima gira internacional “Tour al Sol 2026”, con fechas confirmadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Para más información y venta de boletos, visite www.carlosvives.com.

A continuación, las fechas del “Tour al Sol 2026”:

FECHA

CIUDAD

VENUE

04/16/2026

04/19/2026

04/24/2026

04/26/2026

Toronto, Canadá

Montreal, Canadá

New York, NY

New Orleans, LA

Coca Cola Coliseum

Bell Place

Radio City Music Hall

Jazz & Heritage Festival

05/01/2026

05/02/2026

05/07/2026

Sugar Land, TX

Grand Prairie, TX

Chicago, IL

Smart Financial Centre

Texas Trust CU Theatre

Rosemont Theatre

05/09/2026

Fairfax, VA

Eagle Bank Arena

05/10/2026

Boston, MA

Agganis Arena

05/14/2026

Seattle, WA

WAMU Theatre

05/16/2026

Los Ángeles, CA

Peacock Theater

05/23/2026

Miami, FL

Kaseya Center

05/24/2026

Orlando, FL

Kia Center

06/05/2026

San Juan, PR

Coliseo de Puerto Rico

Recientemente, Vives recibió 3 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026 en las categorías “Artista del Año - Tropical”, “Colaboración del Año - Tropical” por su éxito La Tierra del Olvido (Versión Salsa) junto a Grupo Niche y “Álbum del Año - Tropical” por Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe).

